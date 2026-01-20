Avec le programme Fréquence 200, Plenitude et WeWorld unissent leurs forces afin de garantir aux garçons et aux filles issus de contextes vulnérables une égalité des chances en matière d’éducation, en favorisant l’inclusion, le bien-être et la continuité du parcours scolaire.En savoir plus
Nos projets pour lutter contre la pauvreté educative
La pauvreté éducative en Italie
En Italie, environ 1,4 million de mineurs vivent dans des conditions de pauvreté absolue, tandis que 2,2 millions se trouvent en situation de pauvreté relative. Une pauvreté à la fois économique et éducative, encore aggravée par le contexte macroéconomique*.
Garantir le développement des mineurs et leur offrir des opportunités égales est essentiel pour faire face aux situations de précarité. Concrètement, cela signifie prendre en compte des conditions de départ multiples et agir dans les territoires marqués par une forte fragilité économique et socio-culturelle.
L’engagement de Plenitude, en collaboration avec des organisations du tiers secteur actives dans la lutte contre la pauvreté éducative, vise à soutenir les enfants et adolescents issus de familles en situation de précarité sociale et économique dans l’expérimentation et le développement de leurs capacités, talents et aspirations.
*Source : Con i Bambini – Observatoire sur la pauvreté éducative – 2024
Fréquence 200 : avec WeWorld pour une éducation plus inclusive
Fondation CESVI: une réponse concrète à la pauvreté éducative
Nous avons soutenu la Fondation CESVI en faveur des enfants, adolescents et jeunes femmes en situation de difficulté et de marginalisation, en soutenant les projets « Les Maisons du Sourire » dans les villes de Naples, Bari, Syracuse, Milan et « La Maison Retrouvée » à Faenza.EN SAVOIR PLUS
Fondation L’Albero della Vita E.T.S.: un projet de formation pour les plus jeunes
Avec L’Albero della Vita, nous avons soutenu le projet Exducere Plenitude, qui a promu des parcours éducatifs, psychosociaux et des activités récréatives dans 6 contextes métropolitains, avec pour objectif de former des jeunes de 6 à 15 ans et leurs familles en situation de précarité.EN SAVOIR PLUS
Énergies régénératives: donner de nouvelles opportunités pour l’avenir
Un projet en collaboration avec Farsi Prossimo Onlus visant à développer les compétences, améliorer le bien-être psychophysique et promouvoir l’inclusion. L’initiative offre des espaces d’apprentissage et de socialisation pour les jeunes en situation de précarité économique et sociale à Milan et dans sa banlieue.EN SAVOIR PLUS
Bourses du Cœur: une initiative pour favoriser l’intégration des jeunes les plus précaires
Ce projet, promu par la Fondation Francesca Rava, vise à accompagner les jeunes en situation de précarité vers la construction d’un avenir scolaire, professionnel et social solide à travers des parcours d’orientation et de formation.EN SAVOIR PLUS
La Maison de Sam ou de l’Amitié et le Centre de jeunesse Icaro : chaque jour aux côtés des familles en difficulté
Le projet « La Maison de Sam ou de l’Amitié et le Centre de jeunesse Icaro », promu par Martinengo et soutenu par Plenitude, favorise l’autonomie, la croissance et l’inclusion d’environ 230 enfants et adolescents en difficulté sociale et économique dans la zone sud-est de Milan, à travers des activités structurées de socialisation, d’assistance éducative, de soutien scolaire, d’accompagnement thérapeutique et de moments ludiques et récréatifs.