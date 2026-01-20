Nos projets pour lutter contre la pauvreté educative

La pauvreté éducative en Italie

En Italie, environ 1,4 million de mineurs vivent dans des conditions de pauvreté absolue, tandis que 2,2 millions se trouvent en situation de pauvreté relative. Une pauvreté à la fois économique et éducative, encore aggravée par le contexte macroéconomique*.

Garantir le développement des mineurs et leur offrir des opportunités égales est essentiel pour faire face aux situations de précarité. Concrètement, cela signifie prendre en compte des conditions de départ multiples et agir dans les territoires marqués par une forte fragilité économique et socio-culturelle.

L’engagement de Plenitude, en collaboration avec des organisations du tiers secteur actives dans la lutte contre la pauvreté éducative, vise à soutenir les enfants et adolescents issus de familles en situation de précarité sociale et économique dans l’expérimentation et le développement de leurs capacités, talents et aspirations.

*Source : Con i Bambini – Observatoire sur la pauvreté éducative – 2024