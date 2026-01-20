Le projet en détail

Avec « Plus je sais, moins je consomme », Plenitude vise à diffuser et promouvoir la culture de l'utilisation durable de l'énergie grâce à l'innovation numérique et à la formation aux outils numériques auprès des élèves et des enseignants du primaire. Ce projet, mené en collaboration avec la FEEM (Fondation Eni Enrico Mattei), l'Eniscuola et l'ANP (Association nationale des gestionnaires publics et des professionnels du secondaire, anciennement Association nationale des directeurs d'école), a impliqué 27 écoles dans neuf régions italiennes durant l'année scolaire 2023/2024, à travers des programmes de formation spécialement conçus sur l'innovation numérique (du codage de base à la programmation Arduino) et la durabilité énergétique (de l'utilisation efficace des ressources à la mobilité électrique, de la durabilité à l'éthique numérique), avec une approche socio-pédagogique des STEAM, de la pensée computationnelle, du codage et de la robotique de base.

En utilisant un langage multimédia alliant réalité et numérique, des compétences informatiques, la conception d'algorithmes et la programmation Arduino, les jeunes élèves ont créé un jeu appelé EcoGioco, qui aborde les enjeux de la durabilité énergétique. À l'issue du programme, les classes participantes produiront de courtes vidéos décrivant leurs réalisations tout au long de la formation, dans le but d'élaborer un manifeste pour l'éducation à l'énergie durable.

Le projet vise à atteindre certains objectifs importants au cours de l’année scolaire, notamment :