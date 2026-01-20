Plus je sais,
moins je consomme
Le projet en détail
Avec « Plus je sais, moins je consomme », Plenitude vise à diffuser et promouvoir la culture de l'utilisation durable de l'énergie grâce à l'innovation numérique et à la formation aux outils numériques auprès des élèves et des enseignants du primaire. Ce projet, mené en collaboration avec la FEEM (Fondation Eni Enrico Mattei), l'Eniscuola et l'ANP (Association nationale des gestionnaires publics et des professionnels du secondaire, anciennement Association nationale des directeurs d'école), a impliqué 27 écoles dans neuf régions italiennes durant l'année scolaire 2023/2024, à travers des programmes de formation spécialement conçus sur l'innovation numérique (du codage de base à la programmation Arduino) et la durabilité énergétique (de l'utilisation efficace des ressources à la mobilité électrique, de la durabilité à l'éthique numérique), avec une approche socio-pédagogique des STEAM, de la pensée computationnelle, du codage et de la robotique de base.
En utilisant un langage multimédia alliant réalité et numérique, des compétences informatiques, la conception d'algorithmes et la programmation Arduino, les jeunes élèves ont créé un jeu appelé EcoGioco, qui aborde les enjeux de la durabilité énergétique. À l'issue du programme, les classes participantes produiront de courtes vidéos décrivant leurs réalisations tout au long de la formation, dans le but d'élaborer un manifeste pour l'éducation à l'énergie durable.
Le projet vise à atteindre certains objectifs importants au cours de l’année scolaire, notamment :
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Qualifier les enseignants et les étudiants sur les thèmes de la numérisation et de la durabilité environnementale, à travers des activités de robotique éducative.
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Promouvoir des initiatives et des interventions expérimentales à travers la plateforme cross-média du projet, qui propose une variété de contenus sur les questions de durabilité énergétique.
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Accroître les connaissances des enseignants et des élèves sur les questions énergétiques, telles que l’importance de l’efficacité énergétique et l’utilisation consciente des ressources.
Une initiative en constante croissance
Au cours de l'année scolaire 2022/2023, le programme a concerné plusieurs régions italiennes, dont le Piémont, la Toscane, le Latium, les Pouilles, la Sicile et la Sardaigne. Les provinces et villes concernées étaient principalement Turin, Florence, Rome, Bari, Palerme, Cagliari et le sud de la Sardaigne. Dans ce contexte, 17 écoles ont été activées, accueillant un total de 952 élèves, dont 496 filles et 456 garçons. Le personnel enseignant était également composé de 16 directeurs d'école et de 73 enseignants.
Au cours de l'année scolaire suivante, 2023/2024, le projet a élargi son champ d'action à la Lombardie, à la Campanie et à la Basilicate, pour un total de neuf régions. Le nombre de provinces impliquées a ainsi augmenté, incluant Milan, Naples, Foggia, Potenza et Messine, en plus de celles déjà présentes. Le nombre d'écoles activées est passé à 27, avec une augmentation significative du nombre d'élèves, qui a atteint 1 898, (dont 1 063 filles et 835 garçons). Le nombre d'enseignants a également augmenté, passant à 27 directeurs d'école et 201 enseignants.