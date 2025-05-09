La partnership tra Plenitude e Red Bull

Red Bull 64 Bars Live

Sabato 4 ottobre, Red Bull 64 Bars Live è tornato con la sua quarta edizione, portando una carica di energia nella periferia di Roma, nel quartiere Corviale. Un appuntamento imperdibile che ha visto salire sul palco alcuni dei nomi più influenti della scena rap.

Il nostro sostegno come partner del Red Bull 64 Bars Live, ha contribuito all’efficientamento energetico dell’evento: l’impianto fotovoltaico da 2,58kWp, con sistema di accumulo da 5 kWh, acquisito da Red Bull è stato prima utilizzato per alimentare in parte il bar collocato all’interno dell’evento e poi è stato donato, sempre da Red Bull, allo stadio di rugby di Corviale, al fine di contribuire a un progetto concreto per la comunità. Inoltre, è stata installata installata una colonnina di ricarica temporanea in prossimità degli ingressi dello stadio, per permettere di ricaricare le auto dello staff.