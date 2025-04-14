Documenti
Plenitude promuove e privilegia la trasparenza, mettendo a disposizione i documenti relativi alle attività della Società.
Corporate Presentation
Nella Corporate Presentation, Plenitude offre una panoramica del suo modello di business integrato, della sua strategia e dei principali risultati operativi ed economico-finanziari. Vai alla pagina dedicata
Plenitude Corporate Presentation 2025Scarica il documento
Plenitude Corporate Presentation 2024Scarica il documento
Plenitude Corporate Presentation 2023Scarica il documento
Plenitude Corporate Presentation 2022Scarica il documento
Plenitude Capital Market Day 2021Scarica il documento
Quarterly Results
Nei Quarterly Results, Plenitude presenta i risultati del trimestre, illustrando la propria performance economica e finanziaria. Vai alla pagina dedicata
Plenitude FY25 results OverviewScarica il documento
Plenitude 9M25 Results OverviewScarica il documento
Plenitude 1H25 Results OverviewScarica il documento
Plenitude 1Q25 Results OverviewScarica il documento
Plenitude FY24 Results OverviewScarica il documento
Plenitude 9M24 Results OverviewScarica il documento
Plenitude 1H24 Results OverviewScarica il documento
Bilanci
Nei bilanci annuali, Plenitude fornisce i dettagli sull’andamento dell’azienda, i principali sviluppi delle proprie linee di business e i risultati ottenuti nel corso dell’anno. Vai alla pagina dedicata
Bilancio 2024Scarica il documento
Bilancio 2023Scarica il documento
Bilancio 2022Scarica il documento
Bilancio 2021Scarica il documento
Bilancio 2020Scarica il documento
Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto
Nel Report di Sostenibilità e Relazione d’Impatto, Plenitude rendiconta il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e sociale. Vai alla pagina dedicata
Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto 2024Scarica il documento
Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto 2023Scarica il documento
Report di sostenibilità 2022Scarica il documento
Relazione d'impatto 2022Scarica il documento
Report di sostenibilità 2021Scarica il documento
Relazione d'impatto 2021Scarica il documento
Codice Etico
Il Codice Etico di Eni, adottato da Plenitude, riflette la visione della Società e definisce i valori e i principi che ispirano l’operato dell’azienda e delle sue persone. Vai alla pagina dedicata
Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001
Plenitude ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, “Modello 231” (aggiornato nel 2022), che costituisce un sistema strutturato e organico di linee di comportamento, procedure, flussi informativi e attività di controllo, al fine di prevenire e scoraggiare la commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001. Vai alla pagina dedicata
Modern Slavery Statement
Modern Slavery Statement di Eni, adottato anche da Plenitude, mostra l’impegno della nostra Società nel tutelare i diritti umani attraverso politiche dedicate, sistemi di controllo e meccanismi di segnalazione, con l’obiettivo di prevenire e contrastare, nelle proprie attività e in particolare lungo tutta la supply chain, ogni forma di lavoro forzato o tratta di esseri umani. Vai alla pagina dedicata
Zero Tolerance e Rispetto dei Diritti Umani
Attraverso la Zero Tolerance Policy di Eni, Plenitude rimarca il proprio impegno nel vietare ogni forma di violenza e molestia sul luogo di lavoro. La policy promuove una cultura aziendale basata sul rispetto, sulla professionalità e sull’inclusione con il supporto attivo del Management e attraverso i canali dedicati per le segnalazioni. Vai alla pagina dedicata
Policy ECG “Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro”Scarica il documento
Policy ECG “Rispetto dei Diritti Umani”Scarica il documento
Anti corruption
Plenitude aderisce alla Zero Tolerance policy di Eni che vieta senza alcuna eccezione ogni forma di violenza e molestie sul lavoro. La policy, basata su 10 principi generali e imprescindibili, mira a diffondere una cultura aziendale fondata sul rispetto, sulla professionalità e sulla non discriminazione. La cultura di Zero Tolerance viene promossa dal Management, che garantisce la messa a disposizione di appositi canali di segnalazione e la tempestiva gestione degli episodi segnalati. Vai alla pagina dedicata
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Plenitude Corporate Presentation 2025
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Plenitude FY25 results Overview
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Bilancio 2024
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Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto
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Codice Etico
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Modern Slavery Statement
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Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001
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Policy ECG "Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro"
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Policy ECG "Anti-Corruzione"
Whistleblowing – Gestione delle Segnalazioni
In osservanza di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dalle relative leggi di recepimento, dallo Sarbanes - Oxley Act del 2002, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e dagli Strumenti Normativi interni Anti-Corruzione, abbiamo adottato un sistema di gestione delle segnalazioni (Segnalazioni anche Anonime Ricevute da Eni) che ci permette di gestire le segnalazioni, anche anonime, ricevute da Eni SpA e dalle società controllate in Italia e all’estero.
In conformità con la normativa applicabile, a prescindere dall’oggetto della segnalazione e dall’entità interessata, è sempre garantita a tutti la possibilità di inviare segnalazioni direttamente a Eni SpA. Abbiamo inoltre istituito un apposito canale di ricezione delle segnalazioni per Eni Plenitude SpA SB e le società controllate in Italia e all’estero.
Qualunque sia il canale utilizzato, garantiamo la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni inoltrate da chiunque, stakeholder, Persone di Eni (personale di Eni e tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che operano in Italia e all’estero per il conseguimento degli obiettivi di Eni, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità) e altri soggetti terzi, anche in forma anonima. Si tratta di segnalazioni aventi a oggetto comportamenti, posti in essere da Persone di Eni, in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modelli 231 e Modelli CE.
È garantita la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché sull’identità dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.
La disciplina in materia è contenuta nella normativa "Segnalazioni, anche anonime, ricevute da Eni SpA e da società controllate in Italia e all’estero" in corso di aggiornamento.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso una apposita Piattaforma – idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante – disponibile al seguente link.
Fermo l’utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione messi a disposizione da Eni SpA e da Eni Plenitude SpA SB, nei casi tassativamente indicati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare segnalazione anche all’autorità competente in materia (ANAC).
Le informazioni e i dati personali che vengono comunicati nel contesto delle segnalazioni sono trattati per gestire e dare seguito alle segnalazioni stesse, nonché indagare le eventuali condotte segnalate e adottare le misure necessarie in conformità con le leggi applicabili, inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per maggiori informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni e raccolti durante la procedura, vi invitiamo a consultare le informative per il trattamento dei dati dei segnalanti, segnalati o di altri soggetti terzi coinvolti.