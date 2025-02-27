Tutta l’energia di cui hai bisogno grazie alle nostre soluzioni
Ogni giorno forniamo i nostri servizi e prodotti ai 10 milioni di clienti che ci hanno scelto.
Dati aggiornati a dicembre 2025
Un modello di business distintivo
Lavoriamo costantemente per essere il miglior alleato delle persone nella sfida della consapevolezza energetica: come Società Benefit, operiamo nell’ambito dell’energia, del gas e dei servizi, offrendo ai clienti domestici e alle aziende la possibilità di prendere parte al cambiamento e di contribuire alla transizione, cercando di fornire loro tutta l’energia di cui necessitano per la propria casa, città e per i propri progetti.
Per farlo, abbiamo creato un modello di business distintivo che unisce:
Offriamo energia elettrica certificata da garanzie d’origine di provenienza europea e diamo ai nostri clienti la possibilità di stipulare contratti in cui è prevista la compensazione delle emissioni di CO2 “Scope 3”. Le nostre soluzioni spaziano dall'efficientamento degli edifici, alla scelta di elettrodomestici ad alta efficienza fino a una vasta gamma di servizi per la casa, per le comunità e per le aziende. Siamo infatti al fianco di queste ultime per migliorare le loro prestazioni energetiche, diffondendo best practice e creando valore condiviso.
Sempre più vicini alle tue esigenze
In Europa siamo presenti in 6 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Slovenia. Ci occupiamo dell’acquisto e della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas per famiglie e imprese ed entro il 2028 contiamo di raggiungere un target di clienti di oltre 11 milioni.
10 MLN
Numero totale di clienti a dicembre 2025.
Oltre 11 MLN
Numero totale di clienti che vogliamo raggiungere nel 2028.
15 MLN
Numero totale di clienti che vogliamo acquisire entro il 2030.
20 MLN
Numero totale di clienti che vogliamo raggiungere entro il 2050.
Insieme costruiamo valore per un futuro a prova di cambiamento
Dare centralità ai nostri clienti è per noi una priorità nel quotidiano. Per questo, ci impegniamo per innovare i nostri prodotti e servizi così da offrire la miglior qualità ed efficienza, ma soprattutto per soddisfare le loro esigenze rendendo la loro vita più semplice e confortevole con l’obiettivo di:
Promuovere l’innovazione
La nostra offerta prevede prodotti e servizi in continua evoluzione. Come il fotovoltaico con il quale aiutiamo i consumatori a entrare in una nuova era di generazione energetica: li accompagniamo nella creazione del loro futuro impianto direttamente sulla propria abitazione. L’installazione e la manutenzione, nel caso di alcune soluzioni, sono incluse. In più nel mercato italiano, con il nuovo servizio Adotta un Pannello, i clienti possono sfruttare virtualmente l’energia solare e godere di tutti i suoi benefici senza dover effettuare l’installazione di un impianto fotovoltaico in casa.
Migliorare i consumi
Dalla caldaia, alle pompe di calore e ai sistemi di accumulo con convertitore, fino ai climatizzatori e ai termostati intelligenti, forniamo soluzioni innovative per il comfort domestico volte a migliorare i consumi all’insegna di una casa più smart. Per questo selezioniamo prodotti di qualità con prestazioni energetiche superiori e tecnologie avanzate. Supportiamo i clienti anche attraverso l’assistenza dei nostri consulenti grazie a una rete di partner sul territorio e con l’utilizzo delle nostre app.
Creare vicinanza
Per contribuire alla transizione energetica, promuoviamo nuovi modi di muoverci in linea con le esigenze dei nostri clienti. Offriamo una rete di colonnine di ricarica facilmente utilizzabile tramite l’app Plenitude On The Road e wall box residenziali per ricaricare i veicoli elettrici direttamente a casa in modo facile e veloce.
Ampliare le connessioni
Tecnologia ed energia si integrano per semplificare la gestione della quotidianità. Con Plenitude Fibra, l’ultravelocità della rete diventa lo strumento per connettere persone e innovazione direttamente a casa tua.
Collaboriamo con aziende che condividono la nostra stessa visione attraverso partnership strategiche per promuovere comportamenti più consapevoli.
Stipuliamo diverse collaborazioni commerciali con aziende leader del mercato, come Zurich, Ariston Thermo, Haier, Riello e Daikin così da rendere le soluzioni che offriamo ancora più complete. Oltre a una rete capillare di punti vendita in Italia, disponiamo di numerosi canali di assistenza e vendita sia telefonici che digitali, a completa disposizione dei nostri clienti per supportarli quotidianamente.
E con il nostro programma loyalty "Plenitude Insieme", oltre a numerose offerte, promozioni, premi ed esperienze speciali ogni mese, incoraggiamo i nostri clienti ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri consumi.
Incentiviamo un nuovo modo di vivere l’energia all’insegna dell’innovazione
Ogni giorno cerchiamo di migliorare i nostri prodotti e servizi accogliendo le esigenze di una società in cambiamento, rendendo le città luoghi dove le nuove tecnologie possono trovare terreno fertile e portare vantaggi per la collettività.
Approfondisci alcuni dei nostri progetti più importanti:
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CER
Sosteniamo lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili: gruppi di più soggetti come imprese, amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e cittadini privati che si coordinano per produrre e condividere localmente energia da fonti rinnovabili. Un modello collaborativo che permette di generare e distribuire valore sul territorio.
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Smart district
Siamo coinvolti in progetti di sviluppo come gli smart district, luoghi in cui la digitalizzazione e l’efficienza energetica si fondono dando vita a veri e propri ecosistemi di residenza alimentati da fonti energetiche rinnovabili e connessi con tecnologie smart.
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Meno spreco energetico con BEMS
Grazie ai sistemi di controllo smart Building Energy Management System, si possono effettuare in tempo reale gli screening dei dati di consumo delle aziende e fare analisi predittive per ottimizzare le prestazioni energetiche ed evitare gli sprechi, efficientando così i consumi.