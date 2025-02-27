Offriamo energia elettrica certificata da garanzie d’origine di provenienza europea e diamo ai nostri clienti la possibilità di stipulare contratti in cui è prevista la compensazione delle emissioni di CO2 “Scope 3”. Le nostre soluzioni spaziano dall'efficientamento degli edifici, alla scelta di elettrodomestici ad alta efficienza fino a una vasta gamma di servizi per la casa, per le comunità e per le aziende. Siamo infatti al fianco di queste ultime per migliorare le loro prestazioni energetiche, diffondendo best practice e creando valore condiviso.