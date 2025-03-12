E-mobility, le 10 cose da sapere sulla mobilità elettrica

Le auto 100% elettriche sono ancora una nicchia del mercato in Italia. Ma i numeri sono destinati a crescere nei prossimi anni. Conosciamo da vicino le caratteristiche e le particolarità della e-mobility per capire come si debba cambiare l’approccio alla mobilità sia in città che sulle lunghe percorrenze. Ecco 10 cose da sapere e condividere.