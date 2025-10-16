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Comunicati stampa

  • INIZIATIVE

    Goodnight Light: il libro di Plenitude per diventare amici del buio

  • ENERGIE RINNOVABILI

    Plenitude e Methagora firmano una partnership quindicennale per l’approvvigionamento di biometano in Francia

  • MOBILITÀ ELETTRICA

    Plenitude e Pininfarina insieme per un nuovo design delle aree di ricarica per veicoli elettrici

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Le nostre news

  • SOSTENIBILITÀ

    Il Sole Che Non C’Era: Plenitude riporta la luce nel borgo di Viganella

  • INIZIATIVE

    Plenitude lancia "PAROLE INDELEBILI", per ricordare che anche la violenza psicologica può ferire

  • SOSTENIBILITÀ

    Plenitude, Eni e KMG donano tre veicoli speciali alla città di Zhanaozen, Kazakhstan

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Le nostre campagne

  • Il cambiamento prende forma

    2024/2025
    Diamo una forma all'energia del cambiamento con le nostre soluzioni energetiche, l'energia da fonti rinnovabili e la rete per la mobilità elettrica. 

  • Protagonisti del Cambiamento 

    2023/2024
    Grazie alle nostre soluzioni, le persone diventano protagoniste del cambiamento senza nemmeno accorgersene.

  • Una nuova stagione

    2022
    Quella della consapevolezza energetica e delle scelte sostenibili. La prima campagna istituzionale con il nuovo brand.

  • Eni gas e luce diventa Plenitude

    2021/2022
    Una campagna per raccontare il nuovo brand che rappresenta la pienezza di una visione globale della nostra energia. 

Contatti

  • Ufficio stampa Plenitude - Milano

    ufficio.stampa@eniplenitude.com