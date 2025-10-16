Media kit
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2024/2025
Diamo una forma all'energia del cambiamento con le nostre soluzioni energetiche, l'energia da fonti rinnovabili e la rete per la mobilità elettrica.
2023/2024
Grazie alle nostre soluzioni, le persone diventano protagoniste del cambiamento senza nemmeno accorgersene.
2022
Quella della consapevolezza energetica e delle scelte sostenibili. La prima campagna istituzionale con il nuovo brand.
2021/2022
Una campagna per raccontare il nuovo brand che rappresenta la pienezza di una visione globale della nostra energia.