Dal 2021 siamo attivi in Spagna e Portogallo con oltre 480K clienti retail. Offriamo soluzioni energetiche per privati e aziende: con forniture di elettricità e gas, servizi di manutenzione e soluzioni di autoconsumo per abitazioni e PMI. Abbiamo installato oltre 1,5 GW da fonti rinnovabili e in questo ambito, a giugno 2025, è stata avviata la produzione del blocco nord del parco fotovoltaico Renopool a Badajoz. Una volta operativo, sarà il nostro più grande parco solare realizzato a livello globale. Ci occupiamo anche di mobilità elettrica, offrendo soluzioni di ricarica integrata sia domestica che su strada e garantendo ai nostri clienti un accesso alla nostra rete e quella dei nostri partner tramite l’app Plenitude On The Road.

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