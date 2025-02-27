La nostra energia nel mondo
Panoramica
Siamo una Società Benefit che si propone di dare il proprio contributo nel percorso verso la transizione energetica attraverso un modello di business distintivo.
Oltre 15
Paesi in cui siamo presenti
Oltre 2.800
persone che lavorano con noi
5,8 GW
di capacità totale installata
Circa 250
impianti Utility Scale 1
10 Milioni
di clienti
Circa 23K
punti di ricarica
Circa 600k
punti di ricarica accessibili da App
1Impianti fotovoltaici di dimensioni rilevanti, generalmente installati a terra.
Dove operiamo
Siamo presenti in tutto il mondo con le nostre persone e attività.
Oltre 2.800
persone che lavorano con noi
Spagna
Energie rinnovabili
Ci impegniamo ogni giorno nella produzione di energia da fonti rinnovabili per contribuire alla transizione energetica.
5,8 GW
di capacità totale installata
Circa 250
impianti Utility Scale 1
1 Impianti fotovoltaici di dimensioni rilevanti, generalmente installati a terra.
Soluzioni energetiche
Investiamo costantemente nell'innovazione dei nostri prodotti e servizi per riuscire a offrire il meglio sul mercato.
10 Milioni
di clienti
Mobilità elettrica
Cerchiamo sempre nuovi modi di muoverci verso soluzioni più sostenibili.
Circa 23K
punti di ricarica
Circa 600K
punti di ricarica accessibili da App
1I nostri punti di ricarica fanno parte della rete Plenitude On The Road.
Paesi dove operiamo
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Il nostro impegno in Australia si focalizza sullo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili. In questo ambito, possiamo contare infatti su una capacità totale installata di circa 0,1 GW. Tra i nostri progetti più rilevanti è presente l’impianto fotovoltaico di Katherine, situato nel Territorio del Nord del Paese con una capacità installata di 34 MW.
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In Austria le nostre attività si concentrano principalmente sul settore della mobilità elettrica. Siamo infatti presenti con diversi punti di ricarica proprietari sul territorio e con l’app Plenitude On The Road che garantisce l’accesso al network di ricarica proprietario e interoperabile.
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Siamo attivi in Francia con circa 1 milione di clienti grazie alla nostra offerta di energia, gas e soluzioni per l’efficienza energetica nell’ambito retail. Nel settore delle rinnovabili, abbiamo installato circa 0,9 GW di capacità totale e stiamo sviluppando progetti che integrano fotovoltaico e agricoltura. Gestiamo inoltre impianti strategici come il parco Athies-Samoussy, uno dei più grandi del Paese, che produce circa 90 GWh all’anno. Siamo impegnati nella mobilità elettrica attraverso soluzioni di ricarica su strada e offriamo ai nostri clienti un accesso alla nostra rete e quella dei nostri partner tramite l’app Plenitude On The Road.Approfondisci
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Le nostre attività in Germania si focalizzano sul settore delle rinnovabili con una capacità installata di circa 0,1 GW. Tramite la joint venture Vårgrønn tra Plenitude e HitecVision, abbiamo annunciato l’acquisizione dell’impianto eolico offshore Baltic 2 da 288 MW, operativo nel Mar Baltico tedesco. Nel settore della mobilità elettrica, stiamo implementando una rete di ricarica proprietaria sul territorio accessibile, insieme a quella di altri partner, attraverso l’app Plenitude On The Road.
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In Grecia operiamo attraverso Zenith, fornendo gas, elettricità e soluzioni per il risparmio energetico con oltre 600K clienti nel settore retail, dove puntiamo a espandere la nostra offerta. Ci occupiamo dello sviluppo di parchi fotovoltaici e della promozione delle energie rinnovabili. Stiamo inoltre lavorando nella mobilità elettrica per sviluppare la rete di ricarica per veicoli elettrici e collaborando con nuovi partner per ampliare l’interoperabilità dei servizi.Approfondisci
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Come Società Benefit, contribuiamo alla transizione energetica e ci impegniamo a promuovere la sostenibilità sul territorio. Favoriamo lo sviluppo locale attraverso partnership strategiche e progetti in linea con i nostri valori. Grazie al nostro modello di business distintivo, integriamo la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici grazie alle soluzioni On The Road di Plenitude e ai servizi di interoperabilità con l’app dedicata. Nel settore delle rinnovabili, possiamo contare su una capacità installata di 1,1 GW, nell’ambito retail forniamo i nostri prodotti e servizi a circa 8 MLN di clienti.Approfondisci
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In Kazakistan, siamo impegnati nel settore delle rinnovabili. La nostra capacità installata è di circa 0,2 GW: nel 2020 e 2022, abbiamo costruito i parchi eolici Badamsha 1 e 2 (96 MW), producendo un totale di 395 GWh all'anno, mentre nel 2023 abbiamo completato l'impianto fotovoltaico di Shaulder (50 MW), generando annualmente circa 90 GWh. A settembre 2025 a Zhanaozen, è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico da 50 MW. Questo progetto rientra in un’iniziativa più ampia, guidata da Eni insieme a KazMunayGas, che prevede una centrale ibrida da 247 MW capace di integrare energia solare, eolica e a gas.Approfondisci
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In Norvegia siamo presenti con Vårgrønn, la joint venture di Plenitude e HitecVision, attraverso la quale partecipiamo attivamente al settore eolico offshore. Nell’ambito della mobilità elettrica, offriamo ai nostri clienti un accesso centralizzato alla rete di ricarica dei partner grazie all’app Plenitude On The Road.
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Dal 2021 siamo attivi in Spagna e Portogallo con oltre 480K clienti retail. Offriamo soluzioni energetiche per privati e aziende: con forniture di elettricità e gas, servizi di manutenzione e soluzioni di autoconsumo per abitazioni e PMI. Abbiamo installato oltre 1,5 GW da fonti rinnovabili e in questo ambito, a giugno 2025, è stata avviata la produzione del blocco nord del parco fotovoltaico Renopool a Badajoz. Una volta operativo, sarà il nostro più grande parco solare realizzato a livello globale. Ci occupiamo anche di mobilità elettrica, offrendo soluzioni di ricarica integrata sia domestica che su strada e garantendo ai nostri clienti un accesso alla nostra rete e quella dei nostri partner tramite l’app Plenitude On The Road.Approfondisci
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Nel Regno Unito le nostre attività si concentrano principalmente nel settore delle rinnovabili con una capacità installata di circa 0,2 GW. Siamo infatti attivi nella produzione di energia elettrica tramite impianti eolici offshore attraverso Vårgrønn, joint venture fra Plenitude e il fondo norvegese HitecVision. Tra i principali progetti abbiamo Dogger Bank, il più grande parco eolico offshore al mondo con una capacità totale di 3,6 GW. Attraverso Vårgrønn, in partnership con Flotation Energy, abbiamo inoltre siglato un accordo di esclusività con Crown Estate Scotland per lo sviluppo dei parchi eolici flottanti offshore GreenVolt e Cenos, con una capacità complessiva di 1,9 GW.Approfondisci
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In Romania siamo impegnati nel settore della mobilità elettrica attraverso le colonnine di ricarica in collaborazione con la grande distribuzione Ikea presente sul territorio. Grazie all’app Plenitude On The Road, offriamo accesso a una rete di ricarica interoperabile.
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Dal 1994 siamo presenti in Slovenia con Adriaplin doo. Offriamo soluzioni energetiche pensate per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti che oggi sono 14K. Curiamo inoltre la manutenzione della rete gas per garantire qualità ed efficienza. Stiamo anche ampliando i nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici nell’ambito della mobilità elettrica.Approfondisci
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Il nostro impegno in Svizzera si concentra sul settore della mobilità elettrica. Gestiamo diversi punti di ricarica proprietari sul territorio accessibili, insieme a quelli di altri partner, attraverso l’app Plenitude On The Road.
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Negli Stati Uniti siamo impegnati nel settore delle energie rinnovabili: contiamo su una capacità installata di 1,7 GW e stiamo consolidando la nostra presenza nel mercato con due importanti progetti. Abbiamo recentemente completato in Texas la costruzione di Guajillo, il nostro più grande impianto di stoccaggio a batterie da 200 MW, situato nella contea di Webb. Abbiamo inoltre firmato un accordo con EDP Renewables per l'acquisizione di due parchi fotovoltaici operativi e un impianto di stoccaggio in costruzione per una capacità complessiva di 245 MW.Approfondisci