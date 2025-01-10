Eventi e Partnership di valore per un’energia più consapevole
Ogni giorno ci poniamo l'obiettivo di avere un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità, anche tramite un uso più consapevole dell’energia. Crediamo nella transizione energetica e ci impegniamo per integrare i nostri obiettivi di sostenibilità nel modello di business, mettendo sempre al centro le persone e i nostri partner.
Proprio per questo, durante tutto l’anno collaboriamo con realtà e istituzioni, locali e internazionali, che condividono la nostra missione.
L’energia della cultura
Quando cultura ed energia si incontrano, prendono vita eventi, mostre, progetti e installazioni che ispirano curiosità e consapevolezza. Esperienze che ci guidano a comprendere l’energia, il suo valore e il suo impatto, perché viverla in modo consapevole significa contribuire ogni giorno al cambiamento.
Goodnight Light
Scopri il nostro libro della buonanotte che può essere letto solo al buio. Pensato per aiutare i bambini ad affrontare l’oscurità, promuove allo stesso tempo una maggiore consapevolezza sul consumo energetico.Scopri di più
The Art in Motion Museum
Plenitude trasforma la propria rete di ricarica in un museo a cielo aperto.Scopri di più
Play for change
Scendiamo in campo con i migliori atleti dello sport e dell'e-sport, incentivando un approccio più responsabile al mondo dell'energia. Insieme alla squadra di basket Olimpia Milano, ai campioni de La Vuelta e non solo, diffondiamo la cultura della sostenibilità e dell’innovazione.
Olimpia Milano
Plenitude è main partner di Olimpia Milano per le partite di Eurolega della stagione 2024-2025. La squadra di pallacanestro 31 volte campione d’Italia si impegna con Plenitude per lasciare insieme un impatto positivo sulla società.Scopri di più
La Vuelta
Siamo stati Main Sponsor ed Energy Partner Ufficiale de La Vuelta 2025, la competizione ciclistica più famosa della penisola iberica. Rivivi con noi ogni tappa e scopri come l’energia di Plenitude è arrivata in volata al fianco dei campioni del ciclismo.Scopri di più
La transizione energetica a ritmo di musica
Abbiamo partecipato come Sustainability Partner ad alcuni festival in Europa per contribuire a rendere più sostenibili gli eventi musicali dal vivo. Dalle iniziative di rigenerazione urbana, alle installazioni laser alimentate con energia rinnovabile, abbiamo deciso di lasciare il segno del nostro passaggio nelle città che hanno ospitato alcuni di questi festival.
Ti sei perso qualcosa? Scoprilo qui
L’energia delle partnership e degli eventi non si ferma mai, rimani sempre aggiornato.
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Eventi
Energia della musica
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Innovazione
Futura: il metaverso di Plenitude al fuorisalone 2025
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Persone
8 marzo: gli stereotipi di genere sono "Ballshit"
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Mobilità elettrica
Join the Electric Era con Electric Driving Experience
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Eventi
L'energia di Plenitude al Senstation Summer
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Senstation on ice: accendi le feste con Plenitude
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Eventi
Plenitude e la città della cultura 2023