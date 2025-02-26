Ogni giorno ispiriamo nuovi modi di muoverci
Guidiamo il futuro della mobilità elettrica verso soluzioni sempre più integrate e capillari.
Contribuiamo a diffondere la mobilità elettrica in Italia e in Europa
Siamo in forte crescita nel settore della mobilità elettrica: con le soluzioni On The Road di Plenitude vogliamo infatti diventare uno dei principali player nell’ambito della ricarica per veicoli elettrici e ci distinguiamo sul mercato grazie alla nostra capillarità e integrazione dei servizi.
In Europa possiamo contare su una rete di ricarica operativa, diffusa in posizioni strategiche nelle maggiori città e siti privati selezionati in 8 Paesi, fra cui Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Slovenia e Romania. Puntiamo inoltre all’obiettivo di ampliare il nostro network ulteriormente in Grecia, Portogallo, Croazia e Serbia.
Lo sviluppo delle nostre infrastrutture si concretizza non solo grazie alla collaborazione con le stazioni Enilive, ma anche attraverso alleanze commerciali con partner strategici e grazie a partecipazioni a gare di grande rilievo.
Circa 23K
Punti di ricarica installati a dicembre 2025.
33K
Target punti di ricarica che vogliamo raggiungere entro il 2028.
40K
Target punti di ricarica che vogliamo installare entro il 2030.
Circa 160K
Target punti di ricarica che vogliamo raggiungere entro il 2050.
Con Plenitude On The Road ci dedichiamo alle soluzioni per la mobilità elettrica, sviluppiamo e gestiamo una rete di ricarica diffusa sull'intero territorio nazionale e internazionale, accessibile a tutti, affidabile e semplice da utilizzare.
- Installiamo colonnine di ricarica proprietarie, alimentate da energia certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Le colonnine di ricarica On The Road di Plenitude sono a corrente alternata di tipo Quick (fino a 22 kW) e a corrente continua, di tipo Fast e Ultrafast (fino a 300 kW).
- Gestiamo tramite l’app Plenitude On The Road una rete di ricarica e interoperabile con i principali provider italiani ed europei e contiamo circa 600K punti di ricarica accessibili da app.
- Offriamo agli e-driver un’esperienza di ricarica semplice e affidabile attraverso l’app dedicata Plenitude On The Road che offre servizi digitali aggiuntivi, legati all’e-mobility e all’esperienza di guida in elettrico.
Vogliamo così dare un contributo decisivo allo sviluppo di un nuovo sistema di mobilità attraverso una gestione innovativa dei flussi digitali.
Ci muoviamo costantemente verso l’innovazione tecnologica
Grazie alla nostra esperienza nel settore offriamo una rete di ricarica sempre tecnologicamente all’avanguardia, in grado di garantire l’affidabilità e la velocità di ricarica di cui gli e-driver necessitano. Proprio per questo, in termini di tecnologia, puntiamo a rendere la nostra rete sempre più capillare con stazioni di ricarica ultra-veloci (oltre 150 kW) per continuare a raggiungere traguardi importanti nel presente e in futuro.
Per promuovere la diffusione della mobilità elettrica, tramite Plenitude On The Road abbiamo stipulato numerosi accordi di interoperabilità con Mobility Service Providers nazionali ed internazionali.
Insieme abbiamo una marcia in più
Per riuscire ad apportare benefici concreti e per rendere la rete di ricarica più efficiente e accessibile, ci vogliono i partner giusti. Per questo, abbiamo deciso di stringere collaborazioni strategiche all’insegna di un’esperienza di guida elettrica più completa e soddisfacente. Ecco alcune delle più significative:
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È sempre il momento giusto per ricaricarsi con Esselunga, Carrefour e Ikea
Quando la mobilità elettrica incontra la Grande Distribuzione, la comodità è garantita. Abbiamo infatti deciso di installare una rete di ricarica nei parcheggi di queste aziende per semplificare la quotidianità dei clienti: durante le varie commissioni, possono fare rifornimento risparmiando tempo.
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Il mondo della mobilità elettrica prende vita con Leolandia
Insieme al parco divertimenti di Capriate San Gervasio, vogliamo portare la mobilità elettrica nel contesto dell’infanzia grazie all’attrazione “Scuola Guida Futuro” che permetterà ai più piccoli di sperimentare la guida dei veicoli elettrici. Questa collaborazione prevede anche l’installazione di un hub con 10 punti di ricarica all’interno delle aree parcheggio del parco e darà il via a programmi educativi per le scuole e offerte speciali per i visitatori.