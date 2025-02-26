Contribuiamo a diffondere la mobilità elettrica in Italia e in Europa

Siamo in forte crescita nel settore della mobilità elettrica: con le soluzioni On The Road di Plenitude vogliamo infatti diventare uno dei principali player nell’ambito della ricarica per veicoli elettrici e ci distinguiamo sul mercato grazie alla nostra capillarità e integrazione dei servizi.

In Europa possiamo contare su una rete di ricarica operativa, diffusa in posizioni strategiche nelle maggiori città e siti privati selezionati in 8 Paesi, fra cui Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Slovenia e Romania. Puntiamo inoltre all’obiettivo di ampliare il nostro network ulteriormente in Grecia, Portogallo, Croazia e Serbia.

Lo sviluppo delle nostre infrastrutture si concretizza non solo grazie alla collaborazione con le stazioni Enilive, ma anche attraverso alleanze commerciali con partner strategici e grazie a partecipazioni a gare di grande rilievo.