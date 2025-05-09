Nel 2021 Plenitude ha aggiornato il proprio Statuto Societario divenendo Società Benefit. Questo modello di impresa, introdotto in Italia dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 [1], prevede che nell’esercizio della loro attività economica, le Società Benefit perseguano una duplice finalità: la generazione di profitto e la realizzazione di una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. In particolare, in virtù dello status di Società Benefit, Plenitude si è impegnata a perseguire le seguenti quattro finalità specifiche di beneficio comune.