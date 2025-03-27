LE NOSTRE PERSONE
La risorsa più importante: le nostre persone
Riconoscere l'unicità è il primo passo verso il successo.
Mettiamo in circolo tutta la nostra energia
Le persone sono uno dei cinque pilastri sui quali si fonda la strategia di sostenibilità Plenitude Società Benefit.
Per questo, ogni giorno lavoriamo insieme per dare priorità al loro benessere e alla loro tutela mettendo al centro della nostra organizzazione il valore inestimabile che risiede nelle loro idee e competenze. Cerchiamo inoltre di creare un ambiente di lavoro inclusivo in grado di riconoscere e accogliere la loro unicità.
Supportiamo le nostre persone in un percorso professionale e personale con una visione basata sulla collaborazione, al fine di creare un ambiente di lavoro dove si possano sentire accolte e libere di esprimere se stesse. In ogni paese dove siamo presenti ci facciamo guidare dalla nostra cultura aziendale, mettendo al centro i valori che da sempre ci contraddistinguono fra cui: condivisione della conoscenza, passione, coraggio, correttezza, semplicità e diversità.
Incoraggiamo la crescita professionale delle nostre persone, valorizzando le loro competenze e il loro talento, fornendo gli strumenti necessari per raggiungere traguardi sempre nuovi.
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Diverse nazionalità
Compongono i nostri team eterogenei
I Paesi da cui provengono le nostre persone sono: Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America.
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41 anni
L’età media delle persone in azienda
Le principali fasce d’età presenti:
L' 1% ha 18-24 anni
Il 44% ha 25-39 anni
Il 40% ha 40-54 anni
Il 15% è over 54
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35 ore di formazione
Per persona, il tempo medio annuo dedicato
I nostri corsi riguardano:
Comunicazione e soft skills;
Lingue;
Digital, Service Design e Agile practice;
HSE;
Formazione professionale e innovazione.
D&I: valorizzare ogni talento e accogliere l'unicità
Ci impegniamo a salvaguardare i principi di diversità, equità e inclusione perché riteniamo siano una risorsa preziosa per la nostra cultura e il nostro successo. E per essere ancora più concreti, abbiamo avviato un percorso che include tutti i nostri progetti, le iniziative e le azioni che possiamo mettere in atto sia nel breve che nel lungo periodo per raggiungere i nostri traguardi.
La D&I guida gli aspetti della nostra azienda, passo dopo passo, con l’intento di creare le condizioni favorevoli per accogliere talenti, orientamenti, nazionalità, culture e background differenti in un ambiente aperto, stimolante, sicuro e collaborativo. Per questo, coinvolgiamo in modo attivo la leadership e manteniamo una formazione continua sulle tematiche D&I. Ciò avviene attraverso network che agiscono per il cambiamento e comunità di figure alleate, volte a sostenere e diffondere una cultura sempre più inclusiva. Un elemento chiave del nostro framework strategico di SOSTENIBILITÀ e del relativo modello ESG.
I valori e le finalità che regolano questi aspetti sono stati inoltre integrati in una specifica Policy ECG (Ethics, Compliance & Governance) dedicata alla D&I e disponibile per approfondimenti a questo link.
Plenitude ha ottenuto la Certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, un importante riconoscimento che attesta le scelte e le iniziative concrete messe in atto per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, in linea con i valori che da sempre ci guidano.
Un ambiente inclusivo e orientato al benessere
In Plenitude ci siamo dati un obiettivo: quello di favorire il benessere di coloro che lavorano con noi. Per questo motivo mettiamo a disposizione un piano di vita-lavoro integrato dove l’equilibrio tra lavoro, vita privata e genitorialità è valorizzato a partire dalla salute fisica e mentale. Il nostro approccio alla People Experience si concretizza attraverso una serie di iniziative progettate per consolidare l'evoluzione della nostra realtà aziendale, creando un luogo di lavoro innovativo attento alle necessità di flessibilità e dinamicità delle nostre persone.
Entra a far parte del mondo Plenitude
Vogliamo coinvolgere nella nostra realtà persone motivate, capaci di contribuire con passione ed entusiasmo alle sfide della transizione energetica. Apriamo le porte a tutti quei talenti che desiderano mettere alla prova le proprie competenze e vivere un ambiente lavorativo in grado di valorizzare la loro unicità. Insieme, possiamo intraprendere un percorso stimolante e innovativo nel settore dell’energia.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti orientati al futuro.
Le attività per creare valore in azienda
Che cosa rende il nostro ambiente di lavoro stimolante e dinamico? Dai un’occhiata ad alcune delle iniziative e dei progetti ai quali hanno preso parte le nostre persone per contribuire all’evoluzione dell’azienda, apportando il proprio valore.
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PleniTalks: il tempo del dialogo
Dialogare, confrontarsi, accorciare le distanze e rafforzare il senso di appartenenza all’azienda. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa PleniTalks in occasione della quale il nostro Amministratore Delegato ha visitato le sedi Plenitude in tutto il mondo per favorire una maggiore integrazione fra le persone e il top management.
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Progetto Volontariato
In Plenitude ci impegniamo per avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone e l’ambiente. Per questo, il Progetto Volontariato permette alle nostre persone di dare il proprio contributo, usufruendo di due giornate di permesso retribuito l’anno per svolgere attività di volontariato presso le Associazioni che hanno aderito.
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ZustainabilitY Board: giovani idee all’insegna del futuro
Per contribuire all’innovazione sostenibile abbiamo coinvolto le generazioni Z e Y presenti in azienda, valorizzando il loro talento.
Il nostro impegno si trasforma in azione
Ogni giorno lavoriamo per promuovere il cambiamento, creando un luogo di lavoro sicuro che possa favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze di chi ne fa parte. Per questo, ad oggi, prevediamo percorsi diversificati di formazione di oltre 98.000 ore totali per i dipendenti. Delineare un futuro in cui l'ambiente di lavoro possa coniugare stabilità, benessere e innovazione è infatti un percorso sfidante da fare passo dopo passo. In questa sezione raccoglieremo novità, azioni, iniziative e progetti in corso volti a realizzare obiettivi ambiziosi, con la nostra coesione come minimo comune denominatore.