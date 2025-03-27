D&I : valorizzare ogni talento e accogliere l'unicità

Ci impegniamo a salvaguardare i principi di diversità, equità e inclusione perché riteniamo siano una risorsa preziosa per la nostra cultura e il nostro successo. E per essere ancora più concreti, abbiamo avviato un percorso che include tutti i nostri progetti, le iniziative e le azioni che possiamo mettere in atto sia nel breve che nel lungo periodo per raggiungere i nostri traguardi.



La D&I guida gli aspetti della nostra azienda, passo dopo passo, con l’intento di creare le condizioni favorevoli per accogliere talenti, orientamenti, nazionalità, culture e background differenti in un ambiente aperto, stimolante, sicuro e collaborativo. Per questo, coinvolgiamo in modo attivo la leadership e manteniamo una formazione continua sulle tematiche D&I. Ciò avviene attraverso network che agiscono per il cambiamento e comunità di figure alleate, volte a sostenere e diffondere una cultura sempre più inclusiva. Un elemento chiave del nostro framework strategico di SOSTENIBILITÀ e del relativo modello ESG.

I valori e le finalità che regolano questi aspetti sono stati inoltre integrati in una specifica Policy ECG (Ethics, Compliance & Governance) dedicata alla D&I e disponibile per approfondimenti a questo link.



Plenitude ha ottenuto la Certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, un importante riconoscimento che attesta le scelte e le iniziative concrete messe in atto per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, in linea con i valori che da sempre ci guidano.