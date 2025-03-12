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Sostenibilità

In Plenitude, ci adoperiamo per avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone e l’ambiente creando valore condiviso per tutta la collettività e gli ecosistemi attraverso progetti sempre nuovi.

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10/11/2025
Ri-generazioni: un patto per il futuro delle periferie

Tre centri educativi nelle aree urbane di Roma, Napoli e Milano diventano laboratori per contrastare la povertà educativa, favorire l’inclusione sociale e promuovere nuove competenze anche nel campo dell’energia.

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02/04/2025
Plenitude e il valore di essere Società Benefit

Nel 2025 la legge che ha introdotto in Italia le Società Benefit compirà dieci anni: un traguardo importante che ha permesso alle imprese di inserire il beneficio comune tra i propri obiettivi principali. Plenitude racconta il suo percorso.

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