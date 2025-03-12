Sostenibilità
In Plenitude, ci adoperiamo per avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone e l’ambiente creando valore condiviso per tutta la collettività e gli ecosistemi attraverso progetti sempre nuovi.
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Tre centri educativi nelle aree urbane di Roma, Napoli e Milano diventano laboratori per contrastare la povertà educativa, favorire l’inclusione sociale e promuovere nuove competenze anche nel campo dell’energia.
L’azienda in dialogo su progetti concreti di sostenibilità e business, un connubio imprescindibile nel percorso di transizione energetica.
Paola Osto, Head of Sustainability and D&I, racconta i dati chiave del Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto 2024
Nel 2025 la legge che ha introdotto in Italia le Società Benefit compirà dieci anni: un traguardo importante che ha permesso alle imprese di inserire il beneficio comune tra i propri obiettivi principali. Plenitude racconta il suo percorso.
370 giovani coinvolti, tre pilastri – sostegno allo studio, laboratori creativi e attività per il tempo libero – e un libro per trasformare l'arte in un veicolo di inclusione
Fondazione Francesca Rava e Plenitude insieme per offrire opportunità di crescita a ragazzi NEET e in situazioni di fragilità