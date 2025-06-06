LE NOSTRE INIZIATIVE

ZustainabilitY Board: quando la cultura della sostenibilità incontra le nuove generazioni
Abbiamo coinvolto alcune persone di Plenitude delle generazioni Z e Y per contribuire a un futuro migliore, valorizzando la loro creatività.
In qualità di Società Benefit, noi di Plenitude puntiamo a creare valore condiviso a favore delle comunità e dei territori in cui operiamo, ispirandoci alle finalità di beneficio comune definite nel nostro Statuto. Per farlo, promuoviamo sia la diffusione della cultura dell’uso sostenibile dell’energia a favore di un impegno collettivo nella transizione energetica, sia iniziative volte a contribuire a uno sviluppo locale sostenibile e inclusivo.
Per questo, collaboriamo con realtà che condividono i nostri stessi valori per costruire un futuro migliore.
Dalle prime tre finalità di beneficio comune contenute nello Statuto Societario di Plenitude, ossia diffondere la cultura dell'uso sostenibile dell'energia, offrire soluzioni e tecnologie per l’utilizzo responsabile dell’energia e promuovere la diversità e l'inclusione, discende il nostro impegno non profit, orientato a contrastare la povertà educativa ed energetica e a favorire l’inclusione sociale.
I nostri progetti riguardano principalmente queste tre aree di intervento:
Sostegno a famiglie, individui a basso reddito o enti del terzo settore affinché possano fruire di servizi energetici primari tali da assicurare uno standard di vita dignitoso.Scopri di più
Supporto a bambine/i e adolescenti che appartengono a famiglie in stato di vulnerabilità sociale ed economica al fine di far loro apprendere, sperimentare e sviluppare capacità, talenti e aspirazioni.Scopri di più
Inserimento e reinserimento nel tessuto socio-economico di persone in condizione di marginalità sociale attraverso iniziative di sostegno e assistenza alla persona.Scopri di più
Plenitude, insieme a Eni Foundation, promuove “Ri-generazioni”, un progetto che trasforma tre centri educativi di Roma, Napoli e Milano in laboratori di inclusione e crescita. Un impegno per contrastare la povertà educativa, favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e rigenerare comunità e spazi, anche attraverso l’energia.Scopri di più
Abbiamo coinvolto alcune persone di Plenitude delle generazioni Z e Y per contribuire a un futuro migliore, valorizzando la loro creatività.
Ci impegniamo a favorire una crescita socio-economica sostenibile e inclusiva prestando attenzione allo sviluppo delle comunità locali e supportando progetti educativi volti a diffondere i principi dell’uso più consapevole delle fonti energetiche.
Innovazione sostenibile e innovazione digitale. Sono questi i temi essenziali quando si tratta di promuovere la cultura dell’uso efficiente dell’energia, rendendo gli alunni delle scuole primarie partecipi di un progetto dal grande valore formativo.Scopri di più
Plenitude partecipa ad Open-es, un'iniziativa di sistema per lo sviluppo sostenibile delle imprese.