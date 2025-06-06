LE NOSTRE INIZIATIVE

In qualità di Società Benefit, noi di Plenitude puntiamo a creare valore condiviso a favore delle comunità e dei territori in cui operiamo, ispirandoci alle finalità di beneficio comune definite nel nostro Statuto. Per farlo, promuoviamo sia la diffusione della cultura dell’uso sostenibile dell’energia a favore di un impegno collettivo nella transizione energetica, sia iniziative volte a contribuire a uno sviluppo locale sostenibile e inclusivo.

Per questo, collaboriamo con realtà che condividono i nostri stessi valori per costruire un futuro migliore.