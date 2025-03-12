Storie di Business
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Nuova luce per il borgo piemontese "senza sole": il ripristino dello storico specchio riporta il sole alla comunità.
Dai fotoni che colpiscono un sensore all’illusione del movimento cinematografico: viaggio nella luce che si fa arte.
Dalla gestione dei flussi bidirezionali all'integrazione delle rinnovabili, le reti intelligenti sono l'infrastruttura fondamentale per l'efficienza energetica, le comunità energetiche e gli smart district.
Dalla vibrazione di una corda all'energia che anima un concerto o un festival musicale: il percorso fisico che trasforma il suono in un'esperienza collettiva