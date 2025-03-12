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Storie di Business

Ogni giorno ci impegniamo per raggiungere traguardi ambiziosi attraverso il nostro modello di business distintivo e mettendo in luce i valori che da sempre ci caratterizzano.  

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25/02/2026
Sanremo 2026: un secolo di energia in scena all’Ariston

La famiglia Eni compie i suoi primi 100 anni e rinnova la presenza di famiglia al Festival, con Enilive e Plenitude. Quest’ultima sarà protagonista di una narrazione che unisce spettacolo, territorio e coinvolgimento delle persone.

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04/02/2026
Viganella e il sole ritrovato

Nuova luce per il borgo piemontese "senza sole": il ripristino dello storico specchio riporta il sole alla comunità.

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24/11/2025
Smart grid: la rete elettrica intelligente

Dalla gestione dei flussi bidirezionali all'integrazione delle rinnovabili, le reti intelligenti sono l'infrastruttura fondamentale per l'efficienza energetica, le comunità energetiche e gli smart district.

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01/08/2025
Energia della musica: la fisica di un'emozione

Dalla vibrazione di una corda all'energia che anima un concerto o un festival musicale: il percorso fisico che trasforma il suono in un'esperienza collettiva

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