Inizia la ricerca formulando una domanda o digitando una parola chiave
inserisci un termine da cercare

minimo di 3 caratteri per la ricerca

Mobilità elettrica

Diffondiamo la mobilità elettrica in tutta Europa, supportiamo la transizione verso un nuovo modo di viaggiare.

In primo piano

Esplora tutti i contenuti

22/09/2025
Bari e dintorni: un itinerario oltre la cartolina

Il fascino del viaggio in auto negli itinerari raccontati da Plenitude. Viaggi a lunga percorrenza originali, emozionanti, da fare rigorosamente in mobilità elettrica.

Leggi di più