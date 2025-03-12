Mobilità elettrica
Diffondiamo la mobilità elettrica in tutta Europa, supportiamo la transizione verso un nuovo modo di viaggiare.
In primo piano
Esplora tutti i contenuti
Itinerario elettrico in Emilia, tra le province di Piacenza e Parma, tra città d’arte e borghi storici di grande fascino.
Quella dei mercatini di Natale è una promessa di atmosfere intime e piaceri lenti, di un’immersione in un’affascinante tradizione, di piccole meraviglie che fanno tornare bambini e, quando il mercatino diventa meta di viaggio, di scoperta del territorio.
Scopri i luoghi più iconici della regione Alsazia: un mondo da fiaba, tra villaggi incantati, città dall’architettura unica e una cucina che conquista ogni palato.
Itinerario in Piemonte tra Asti, Alba, Barolo, Mondovì e Cuneo, per vivere le Langhe con l’auto elettrica.
Quando si parla di mobilità elettrica, il pensiero corre alle auto private. In realtà ci muoviamo in un mondo percorso da ruote silenziose e versatili.
Scopri l’itinerario da Messina a Palermo: cattedrali, mosaici, borghi e panorami sul Tirreno lungo la costa settentrionale della Sicilia.
Il fascino del viaggio in auto negli itinerari raccontati da Plenitude. Viaggi a lunga percorrenza originali, emozionanti, da fare rigorosamente in mobilità elettrica.
Da Montecarlo a Saint-Tropez passando per Antibes e Cannes, lungo uno degli itinerari più sospesi sul mare più emozionanti e magici d’Europa.
L’estate italiana è un invito a immergersi nei colori, nella luce che cambia, nella bellezza del paesaggio.