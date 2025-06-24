ESG Rating
Plenitude è impegnata nell'attuazione dei più alti standard e best practice.
Il rating ESG è uno strumento che aiuta gli investitori a valutare modelli di business sostenibili e a identificare opportunità per lo sviluppo di strategie di investimento sostenibile. L’utilizzo di società terze per valutazioni ESG garantisce l’indipendenza di giudizio verso tematiche di sostenibilità.
S&P Global Corporate Sustainability Assessment
Dal 20 marzo 2025, Plenitude si colloca nel 75° percentile del settore Electric Utilities all’interno del S&P Global Corporate Sustainability Assessment.
Il Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global è una valutazione annuale che analizza le pratiche di sostenibilità delle aziende. Coinvolge oltre 12.000 imprese a livello globale e permette di confrontarne le performance sulla base di criteri economici, ambientali e sociali, specifici per ciascun settore.
Questa valutazione rappresenta un riferimento sempre più rilevante per gli investitori attenti ai temi della sostenibilità.
EcoVadis Sustainability Ratings Program
Plenitude ha ottenuto la Medaglia d'Oro, un riconoscimento assegnato al Top 5% delle aziende valutate da EcoVadis nei 12 mesi precedenti alla data di emissione della medaglia. Questo risultato sottolinea l’elevata qualità del sistema di gestione della sostenibilità dell'azienda e il suo impegno nel garantire trasparenza lungo tutta la catena del valore.
EcoVadis è riconosciuta a livello globale come un punto di riferimento per le valutazioni di sostenibilità aziendale.
Per esaminare le performance di sostenibilità, EcoVadis considera 21 criteri suddivisi in quattro aree principali: Ambiente, Pratiche Lavorative e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili. Più di 150.000 aziende in tutto il mondo hanno ricevuto un rating da EcoVadis. Le valutazioni di sostenibilità aziendale di EcoVadis si basano su standard internazionali di sostenibilità come i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative) e lo standard ISO 26000. Questi rating forniscono un'analisi oggettiva delle performance e un piano di azione concreto per un miglioramento continuo.