ESG Rating

EcoVadis Sustainability Ratings Program

Plenitude ha ottenuto la Medaglia d'Oro, un riconoscimento assegnato al Top 5% delle aziende valutate da EcoVadis nei 12 mesi precedenti alla data di emissione della medaglia. Questo risultato sottolinea l’elevata qualità del sistema di gestione della sostenibilità dell'azienda e il suo impegno nel garantire trasparenza lungo tutta la catena del valore.

EcoVadis è riconosciuta a livello globale come un punto di riferimento per le valutazioni di sostenibilità aziendale.

Per esaminare le performance di sostenibilità, EcoVadis considera 21 criteri suddivisi in quattro aree principali: Ambiente, Pratiche Lavorative e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili. Più di 150.000 aziende in tutto il mondo hanno ricevuto un rating da EcoVadis. Le valutazioni di sostenibilità aziendale di EcoVadis si basano su standard internazionali di sostenibilità come i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative) e lo standard ISO 26000. Questi rating forniscono un'analisi oggettiva delle performance e un piano di azione concreto per un miglioramento continuo.