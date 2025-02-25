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Il nostro Team

Persone che hanno la responsabilità di trasformare la nostra mission e i nostri valori in un servizio utile ed efficiente per i clienti, con un impegno costante in tutte le diverse aree d’azione.

  • Rita Marino

    Presidente

  • Stefano Goberti

    Amministratore Delegato

  • Alessandro Della Zoppa

    Renewables

  • Chiara Ficeti

    Energy Management

  • Federico Rulfi

    People, Sustainability & Services

  • Giorgia Molajoni

    Digital, Information Technology & Communication

  • Giovanna Bianchi

    Health, Safety, Environment and Quality

  • Marco Rotondi

    Business Development, Negotiations & M&A

  • Mauro Fanfoni

    Retail – International Markets

  • Nicola Giorgi

    Chief Financial & Risk Officer

  • Paolo Martini

    E-Mobility Recharge Solutions

  • Vincenzo Viganò

    Retail – Italian Market

  • Pietro Galizzi

    Legal, Regulatory & Compliance Affairs

  • Rossano Francia

    Global Procurement

  • Simona Napoli

    Internal Audit