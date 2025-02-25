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Il nostro Team
Persone che hanno la responsabilità di trasformare la nostra mission e i nostri valori in un servizio utile ed efficiente per i clienti, con un impegno costante in tutte le diverse aree d’azione.
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Rita MarinoPresidente
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Stefano GobertiAmministratore Delegato
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Alessandro Della ZoppaRenewables
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Chiara FicetiEnergy Management
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Federico RulfiPeople, Sustainability & Services
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Giorgia MolajoniDigital, Information Technology & Communication
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Giovanna BianchiHealth, Safety, Environment and Quality
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Marco RotondiBusiness Development, Negotiations & M&A
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Mauro FanfoniRetail – International Markets
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Nicola GiorgiChief Financial & Risk Officer
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Paolo MartiniE-Mobility Recharge Solutions
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Vincenzo ViganòRetail – Italian Market
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Pietro GalizziLegal, Regulatory & Compliance Affairs
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Rossano FranciaGlobal Procurement
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Simona NapoliInternal Audit