Stakeholder engagement e Materialità

Per Plenitude è fondamentale coinvolgere direttamente tutti gli stakeholder e mantenere un dialogo continuo con loro. Questi elementi sono essenziali per creare valore condiviso e instaurare relazioni basate su fiducia, trasparenza e integrità. Per questo motivo, oltre a dar voce annualmente ai suoi stakeholder, coinvolgendoli nella definizione e valutazione degli impatti legati al business, la Società si impegna costantemente a promuovere un dialogo aperto e trasparente, finalizzato alla condivisione di informazioni, valori e visione.

Nel 2024, Plenitude ha aggiornato l’Analisi di materialità, ispirandosi all’approccio della Materialità d’Impatto previsto dalla recente Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Nello specifico, Plenitude ha individuato gli impatti rilevanti generati dalla Società su persone e ambiente e i temi materiali ad essi correlati. L’esercizio, inoltre, non si è limitato alla sola organizzazione ma è stato esteso all’intera catena del valore [1].

Il processo di Analisi di materialità si è delineato in sei fasi principali: