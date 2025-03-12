Innovazione

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Investiamo costantemente le nostre energie per trovare nuove soluzioni tecnologiche volte a contribuire alla transizione energetica e in grado di rispondere alle esigenze del mercato.
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Il sistema energetico sta cambiando linguaggio. Ecco una guida per orientarsi tra i concetti fondamentali che definiscono la trasformazione del sistema elettrico, per diventare protagonisti consapevoli della transizione energetica.
La flessibilità energetica sta trasformando la rete elettrica in un ecosistema intelligente dove le scelte di ciascuno – dalla casa, alla mobilità, fino al comparto produttivo – diventano protagoniste.
Dalle smart home alle smart grid, scopri come le tecnologie digitali rendono l'energia intelligente, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi.
Da semplici utenti a protagonisti attivi: ecco come i prosumer stanno trasformando il sistema energetico attraverso produzione, condivisione e flessibilità.
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Con il contest "Missione Buddies!" e un hub esperienziale, il pianeta virtuale di Plenitude dialoga con le nuove generazioni sui temi della consapevolezza energetica.