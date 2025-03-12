Persone
Promuoviamo una cultura inclusiva che mette al centro le persone e le loro competenze, dando priorità al loro benessere e incentivando comportamenti etici con progetti sempre nuovi.
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Non solo tecnologia, ma visione tattica: esploriamo con Maria Angela Bracale, la nostra prima “Energy Shaper”, il lavoro di Project Engineering Manager tra velocità, precisione e integrazione.
Il Racing de Santander e i suoi partner, tra cui Plenitude, si sono uniti nell'iniziativa “Donantes de logo” per sensibilizzare sull’importanza della donazione pediatrica.
Dopo il focus sulla violenza economica, Plenitude prosegue il suo impegno per il 25 novembre affrontando il tema della violenza psicologica.
Ascolto e condivisione sono alla base del percorso PleniTalks che ha portato il nostro AD Stefano Goberti nelle sedi di tutto il mondo. Un viaggio iniziato tre anni fa e che continua tuttora.
Qual è la scintilla che ci spinge a dare il meglio ogni giorno? Questa domanda ha aperto il primo dialogo dei Plenitude Cultural Hub, l'iniziativa interna a Plenitude per mettere al centro le persone e i valori che le uniscono.
Network internazionale e orizzonti professionali inaspettati: l'esperienza di Francesca e Lorenzo.