Abbiamo condiviso l’energia del Natale

Nel villaggio era presente anche uno stand dove sono stati raccolti libri e giochi usati, puliti e in buono stato. 520 doni sono stati consegnati ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”, 59 alle Case famiglia comunali di Roma e 141 alle Case famiglia di Napoli. Grazie a chi ha deciso di vivere un Natale all’insegna della solidarietà e di dare nuova energia a giocattoli e libri.