Plenitude ha acceso le tue feste
Il villaggio di Senstation On Ice, in Piazza Duca d’Aosta a Milano, ha dato energia alle festività natalizie grazie ad una pista di pattinaggio all'aperto destinata a tutti. Scopri gli allestimenti, i giochi e i partner dell’evento che si è svolto dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.
Una magia da vivere insieme
Per il periodo delle feste Natalizie 2023, la piazza ha ospitato la più grande pista di pattinaggio1 all’aperto di Milano, un albero di Natale alto 18 metri, eventi, giochi interattivi e nei weekend un photobooth in cui sono state create foto da tenere come ricordo.
Nel villaggio era presente anche un’area ristoro con stand di street food e specialità tipiche natalizie. Inoltre, per il primo anno, Radio Italia solomusicaitaliana è stata la colonna sonora dell’iniziativa, presente con appuntamenti speciali a cura di Sergio Labruna e il dj set di Paoletta.
¹L’ingresso era totalmente gratuito. Si potevano utilizzare i propri pattini o noleggiarli a pagamento.
L’energia è scesa in pista
Salta Claus e l’Albero di Natale
Il grande albero della piazza è stato illuminato anche tramite l’energia generata dai piccoli giocatori dello stand di “Salta Claus”. Come? I bambini, saltando sulle pedane PAVEGEN che producono energia sfruttando i passi, potevano aiutare Babbo Natale a consegnare i suoi regali in tempo e contribuire ad alimentare le luci dell’albero.