Durante 2022, apoiámos a Caritas Italiana no reforço de atividades e intervenções de combate à pobreza educativa, através do apoio a 10 projetos em toda a Itália que envolveram cerca de 600 jovens, entre os 10 e os 29 anos, provenientes de comunidades carenciadas, em oficinas e atividades diversas.

Oficinas de teatro, produção de vídeos, gestão das emoções, “competências integrativas” para pessoas com deficiência, cursos de preparação para exames universitários e muito mais.

Graças ao nosso apoio, foram ativados estágios profissionais, programas de reforço e recuperação escolar, bem como iniciativas desportivas e de voluntariado.