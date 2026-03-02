Vamos energizar a mudança
Plenitude e Caritas Italiana juntas contra a pobreza educacional.
Um futuro valioso começa com escolhas conscientes hoje.
Desde julho de 2021, tornámo-nos uma B Corp e, por isso, estamos comprometidos em prosseguir objetivos específicos de benefício comum, com o propósito de gerar um impacto positivo nas pessoas, no ambiente e nas comunidades onde operamos.
Inspirados pelos nossos objetivos de bem comum, procuramos gerar valor a nível local, também através do nosso compromisso com iniciativas sem fins lucrativos.
Em 2022, apoiámos um importante projeto de combate à pobreza educativa, entendida como a privação de crianças e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social e económica, o que os impede de aprender, experimentar, desenvolver-se e fazer florescer livremente as suas capacidades, talentos e aspirações.
10 projetos para crescermos juntos
Durante 2022, apoiámos a Caritas Italiana no reforço de atividades e intervenções de combate à pobreza educativa, através do apoio a 10 projetos em toda a Itália que envolveram cerca de 600 jovens, entre os 10 e os 29 anos, provenientes de comunidades carenciadas, em oficinas e atividades diversas.
Oficinas de teatro, produção de vídeos, gestão das emoções, “competências integrativas” para pessoas com deficiência, cursos de preparação para exames universitários e muito mais.
Graças ao nosso apoio, foram ativados estágios profissionais, programas de reforço e recuperação escolar, bem como iniciativas desportivas e de voluntariado.
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"Construindo Imagens"
Faenza - Um curso de produção de vídeos para aprender técnicas audiovisuais e abordar temas como a proteção ambiental e os direitos humanos, reunindo participantes provenientes de zonas particularmente afetadas pela pandemia. Os vídeos produzidos serão partilhados nas redes sociais e apresentados durante o evento final.
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"Uma chave abre o horizonte"
Iglesias - O projeto realiza-se numa quinta pedagógica e inclui “oficinas vivenciais” impressão 3D, coworking, desenho e graffiti, figurino, música e vídeo para a web — destinadas a 20 adolescentes em tratamento na Unidade de Neuropsiquiatria Infantil da Autoridade de Saúde Local de Iglesias.
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"Eu tenho um sonho: aprender enquanto cresço."
Andria - Projeto de apoio a menores de famílias carenciadas, com o objetivo de prevenir o risco de abandono escolar. A Diocese promove atividades e oficinas extracurriculares, como desenho, fotografia e música, para as crianças.
As famílias recebem também apoio através de acompanhamento psicológico.
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"ProtagoNEETsti"
Syracuse - Workshops, programas de formação, atividades desportivas, voluntariado e estágios destinados a desenvolver o potencial dos NEET, jovens que concluíram a escolaridade obrigatória, mas que não estão empregados nem a estudar.
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"Eu preciso de ti "
Acerra - Experiências de voluntariado, estágios profissionais, apoio económico para exames universitários, sessões de gestão emocional e oficinas para jovens com deficiência, com o objetivo de reduzir o risco de abandono escolar e promover a integração.
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"Fronteira Sul"
Agrigento - Técnicas e metodologias teatrais para atenuar comportamentos agressivos e destrutivos, promovendo a consciência, a capacidade de escolha, a responsabilidade, a autonomia e a confiança. A apresentação final é concebida como um momento de partilha com a comunidade e as famílias.
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"Criação. O Teatro da Realidade"
Alba - Crianças entre os 10 e os 16 anos, incluindo aquelas com Dificuldades Específicas de Aprendizagem, são convidadas a descobrir as riquezas da região. Estão igualmente previstas oficinas de educação ambiental, dança, culinária e reforço escolar.
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"Desejos e Experiências"
Piana degli Albanesi - Programas de formação e orientação profissional que facilitam a entrada no mercado de trabalho. Os jovens são encaminhados para as funções mais adequadas, tendo a oportunidade de as experimentar através de estágios formativos com duração aproximada de quatro meses.
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"O apetite vem com o estudo"
Cassano all’Jonio - Sessões de musicoterapia e apoio psicológico a famílias de crianças que vivem em contextos sociais desfavorecidos. As crianças recebem uma refeição por dia e têm acesso a acompanhamento extracurricular e atividades no período da tarde, como aulas de desporto, oficinas de cerâmica e de desenho.
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"Um mapa para se orientar"
Pavia – A criação de um "mapa de orientação" semestral é apoiada por atividades de treinamento, trabalho voluntário e estágios. Especialistas melhoram o bem-estar emocional e ensinam a gerir o tempo e dinheiro de forma eficaz.
Os objetivos da colaboração
Através dos projetos que apoiámos, conseguimos alcançar todo o território italiano, contribuindo de forma concreta para o desenvolvimento da cultura e do talento. Demos a muitas raparigas e rapazes a oportunidade de construírem o seu futuro e de se integrarem na sociedade, apesar das dificuldades económicas, físicas ou familiares que enfrentavam..