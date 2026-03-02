Um percurso cheio de oportunidades

O projeto Borse del Cuore, promovido pela Fundação Francesca Rava, destina-se a jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo a sua integração escolar, social e profissional.

A iniciativa oferece ferramentas concretas e acompanhamento personalizado, investindo na formação, orientação e desenvolvimento de competências para facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Graças ao apoio da Plenitude, 15 rapazes e raparigas identificados pela Fundação Francesca Rava beneficiaram, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, de experiências formativas únicas e de um reforço significativo no seu percurso de crescimento pessoal e profissional.