Borse del Cuore: novos horizontes sob o signo da inclusão

Um percurso cheio de oportunidades

O projeto Borse del Cuore, promovido pela Fundação Francesca Rava, destina-se a jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo a sua integração escolar, social e profissional.
A iniciativa oferece ferramentas concretas e acompanhamento personalizado, investindo na formação, orientação e desenvolvimento de competências para facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Graças ao apoio da Plenitude, 15 rapazes e raparigas identificados pela Fundação Francesca Rava beneficiaram, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, de experiências formativas únicas e de um reforço significativo no seu percurso de crescimento pessoal e profissional.

O projeto em detalhe

O projeto Borse del Cuore tem como objetivo apoiar os jovens participantes no desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais, promovendo a sua autonomia e a sua inclusão no mundo do trabalho.

Cada atividade é desenhada para responder às necessidades específicas de cada participante, através, por exemplo, de sessões de orientação e counselling, formação dedicada à elaboração do currículo, oficinas práticas, atividades culturais e cursos de BLS (Basic Life Support).

Eis algumas histórias que ilustram os resultados alcançados graças ao projeto:
 

  • O percurso do Ralph
    O Ralph pôde frequentar aulas de apoio e de italiano, decidindo não abandonar a escola. Recuperou todas as disciplinas, foi aprovado e ingressou no último ano do ensino secundário.

  • O percurso do Lorenzo
    O Lorenzo decidiu retomar os estudos graças ao apoio dos tutores dedicados do Borse del Cuore.

  • O percurso do Michael
    O Michael, após sair do instituto de menores Cesare Beccaria, retomou os estudos com o acompanhamento de tutores especializados, conseguindo recuperar os anos escolares perdidos.

  • O percurso da Aurora
    A Aurora frequentou um curso de especialização no âmbito da sua formação como esteticista, cujos custos foram integralmente cobertos pelo projeto.

Veja o vídeo

Rumo a novas conquistas

O projeto alcançou resultados notáveis e demonstrou ser altamente eficaz no apoio aos jovens no seu percurso de crescimento, desde a conclusão do ensino secundário até à obtenção de diplomas técnico-profissionais.
Entre os 15 beneficiários, destacou-se ainda um estudante que obteve uma bolsa de estudos para prosseguir a sua formação universitária.

A iniciativa contribuiu de forma significativa para o reforço da autonomia pessoal e para o desenvolvimento de competências essenciais no contexto profissional, permitindo que os participantes ganhassem maior autoconfiança e consciência das suas capacidades, graças às experiências adquiridas ao longo do percurso.

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