Borse del Cuore: novos horizontes sob o signo da inclusão
Um percurso cheio de oportunidades
O projeto Borse del Cuore, promovido pela Fundação Francesca Rava, destina-se a jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo a sua integração escolar, social e profissional.
A iniciativa oferece ferramentas concretas e acompanhamento personalizado, investindo na formação, orientação e desenvolvimento de competências para facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
Graças ao apoio da Plenitude, 15 rapazes e raparigas identificados pela Fundação Francesca Rava beneficiaram, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, de experiências formativas únicas e de um reforço significativo no seu percurso de crescimento pessoal e profissional.
O projeto em detalhe
O projeto Borse del Cuore tem como objetivo apoiar os jovens participantes no desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais, promovendo a sua autonomia e a sua inclusão no mundo do trabalho.
Cada atividade é desenhada para responder às necessidades específicas de cada participante, através, por exemplo, de sessões de orientação e counselling, formação dedicada à elaboração do currículo, oficinas práticas, atividades culturais e cursos de BLS (Basic Life Support).
Eis algumas histórias que ilustram os resultados alcançados graças ao projeto:
-
O percurso do Ralph
O Ralph pôde frequentar aulas de apoio e de italiano, decidindo não abandonar a escola. Recuperou todas as disciplinas, foi aprovado e ingressou no último ano do ensino secundário.
-
O percurso do Lorenzo
O Lorenzo decidiu retomar os estudos graças ao apoio dos tutores dedicados do Borse del Cuore.
-
O percurso do Michael
O Michael, após sair do instituto de menores Cesare Beccaria, retomou os estudos com o acompanhamento de tutores especializados, conseguindo recuperar os anos escolares perdidos.
-
O percurso da Aurora
A Aurora frequentou um curso de especialização no âmbito da sua formação como esteticista, cujos custos foram integralmente cobertos pelo projeto.
Rumo a novas conquistas
O projeto alcançou resultados notáveis e demonstrou ser altamente eficaz no apoio aos jovens no seu percurso de crescimento, desde a conclusão do ensino secundário até à obtenção de diplomas técnico-profissionais.
Entre os 15 beneficiários, destacou-se ainda um estudante que obteve uma bolsa de estudos para prosseguir a sua formação universitária.
A iniciativa contribuiu de forma significativa para o reforço da autonomia pessoal e para o desenvolvimento de competências essenciais no contexto profissional, permitindo que os participantes ganhassem maior autoconfiança e consciência das suas capacidades, graças às experiências adquiridas ao longo do percurso.