Os nossos projetos para combater a pobreza educativa

A pobreza educativa em Itália

No nosso país, cerca de 1,4 milhões de menores vivem em condições de pobreza absoluta, enquanto 2,2 milhões estão em situação de pobreza relativa. Uma pobreza tanto económica como educativa, ainda mais agravada pelo contexto macroeconómico*.

Garantir o desenvolvimento dos menores e oferecer-lhes igualdade de oportunidades é essencial para enfrentar as situações de vulnerabilidade. Na prática, significa lidar com múltiplas condições de partida, atuando precisamente nos territórios caracterizados por fragilidade económica e sociocultural.

O compromisso da Plenitude, em colaboração com entidades do terceiro setor ativas no combate à pobreza educativa, visa apoiar crianças e adolescentes pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social e económica na experimentação e desenvolvimento das suas capacidades, talentos e aspirações.

*Fonte: Con i Bambini – Observatório sobre a Pobreza Educativa – 2024