Com o programa Frequenza 200, a Plenitude e a WeWorld unem forças para garantir a rapazes e raparigas em contextos vulneráveis igualdade de oportunidades educativas, promovendo a inclusão, o bem-estar e a continuidade do percurso escolar.SAIBA MAIS
Os nossos projetos para combater a pobreza educativa
A pobreza educativa em Itália
No nosso país, cerca de 1,4 milhões de menores vivem em condições de pobreza absoluta, enquanto 2,2 milhões estão em situação de pobreza relativa. Uma pobreza tanto económica como educativa, ainda mais agravada pelo contexto macroeconómico*.
Garantir o desenvolvimento dos menores e oferecer-lhes igualdade de oportunidades é essencial para enfrentar as situações de vulnerabilidade. Na prática, significa lidar com múltiplas condições de partida, atuando precisamente nos territórios caracterizados por fragilidade económica e sociocultural.
O compromisso da Plenitude, em colaboração com entidades do terceiro setor ativas no combate à pobreza educativa, visa apoiar crianças e adolescentes pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social e económica na experimentação e desenvolvimento das suas capacidades, talentos e aspirações.
*Fonte: Con i Bambini – Observatório sobre a Pobreza Educativa – 2024
Plenitude ao lado da WeWorld com o Projeto Frequenza 200
Fundação CESVI: uma resposta concreta à pobreza educativa
Apoiámos a Fundação CESVI em prol de crianças, adolescentes e jovens mulheres em situação de dificuldade e marginalização, apoiando os projetos «As Casas do Sorriso» nas cidades de Nápoles, Bari, Siracusa, Milão e «A Casa Recuperada» de Faenza.SAIBA MAIS
Fundação L’Albero della Vita E.T.S.: um projeto de formação para os mais jovens
Juntamente com L’Albero della Vita, apoiámos o projeto Exducere Plenitude, que promoveu percursos educativos, psicossociais e atividades recreativas em 6 contextos metropolitanos, com o objetivo de formar jovens entre os 6 e os 15 anos e suas famílias em situação de vulnerabilidade.SAIBA MAIS
Energias regenerativas: dar novas oportunidades ao futuro
Um projeto em colaboração com Farsi Prossimo Onlus destinado a desenvolver competências, melhorar o bem-estar psicofísico e promover a inclusão. A iniciativa oferece espaços de aprendizagem e de convívio para jovens em situação de vulnerabilidade económica e social em Milão e na sua área metropolitana.SAIBA MAIS
Bolsas do Coração: uma iniciativa para favorecer a integração dos jovens mais frágeis
Este projeto, promovido pela Fundação Francesca Rava, tem como objetivo acompanhar os jovens em situação de vulnerabilidade na construção de um futuro escolar, profissional e social sólido através de percursos de orientação e formação.SAIBA MAIS
A Casa de Sam ou da Amizade e o Centro Juvenil Icaro: todos os dias ao lado das famílias em dificuldade
O projeto «A Casa de Sam ou da Amizade e o Centro Juvenil Icaro», promovido por Martinengo e apoiado pela Plenitude, promove a autonomia, o crescimento e a inclusão de cerca de 230 crianças e jovens em dificuldade social e económica da zona sudeste de Milão, através de atividades estruturadas de convívio juvenil, assistência educativa, apoio escolar, acompanhamento terapêutico e momentos lúdico-recreativos.