Os resultados alcançados

O projeto envolveu cerca de 500 jovens, oferecendo-lhes um conjunto diversificado de atividades educativas e recreativas pensadas para responder às suas diferentes necessidades.

Destes, aproximadamente 165 jovens participaram em iniciativas de apoio ao estudo, 25 jovens com necessidades educativas especiais (NEE) ou dificuldades específicas de aprendizagem (DEA) beneficiaram de atividades personalizadas, 160 jovens integraram oficinas recreativas, e cerca de 150 jovens tiveram a oportunidade de participar em atividades de lazer, como viagens e excursões, que promoveram a descoberta de novos lugares e a convivência entre pares.

Graças ao apoio da Plenitude e ao projeto Energia Regenerativa , foi ainda possível dar forma e expressão gráfica às obras artísticas de 15 jovens de Cernusco sul Naviglio, culminando na criação do livro “Um ladrão num quadro”.