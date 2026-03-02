Energia Regenerativa : ao lado do Farsi Prossimo Onlus para apoiar
Juntos para regenerar o futuro
Com uma abordagem inclusiva, o projeto, apoiado pela Plenitude e ativo entre novembro de 2023 e 31 de outubro de 2024, envolveu crianças entre 10 e 17 anos que vivem nos bairros mais periféricos e vulneráveis de Milão e do interior. O projeto nasceu com o objetivo de atender às necessidades educacionais e sociais de famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio ao estudo e promovendo atividades para melhorar o bem-estar psicológico e físico dos jovens. Especificamente, Energias Renováveis. Apoiava os alunos rumo ao sucesso académico, oferecendo-lhes oportunidades de interação social e crescimento pessoal. Para atingir estes objetivos, as atividades realizadas concentraram-se principalmente em três áreas :
O projeto em detalhes
Nos últimos anos, em parte devido à pandemia, os desafios educativos e sociais enfrentados por muitos jovens agravaram-se. Neste contexto, a iniciativa surgiu para responder a essas novas necessidades, com o propósito de criar um ambiente de apoio, inclusão e crescimento pessoal para os mais jovens.
Especificamente:
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Apoio ao estudo e prevenção do abandono escolar
Apoio direcionado a ajudar os alunos a melhorar os seus métodos de estudo, promovendo a autonomia e o sucesso escolar. Esta intervenção tem uma abordagem inclusiva, abrangendo também estudantes com necessidades educativas especiais (NEE) ou dificuldades específicas de aprendizagem (DEA).
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Promover a interação social e o bem-estar
Atividades e encontros destinados a estimular a socialização entre os jovens e a ajudá-los a desenvolver competências emocionais e relacionais, através da partilha e do diálogo com os outros, criando momentos de crescimento pessoal e de enriquecimento mútuo.
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Envolvimento ativo dos jovens
Uma abordagem que procura tornar as crianças protagonistas das atividades propostas, incentivando-as a sentirem-se mais motivadas, autónomas e responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento.
Os resultados alcançados
O projeto envolveu cerca de 500 jovens, oferecendo-lhes um conjunto diversificado de atividades educativas e recreativas pensadas para responder às suas diferentes necessidades.
Destes, aproximadamente 165 jovens participaram em iniciativas de apoio ao estudo, 25 jovens com necessidades educativas especiais (NEE) ou dificuldades específicas de aprendizagem (DEA) beneficiaram de atividades personalizadas, 160 jovens integraram oficinas recreativas, e cerca de 150 jovens tiveram a oportunidade de participar em atividades de lazer, como viagens e excursões, que promoveram a descoberta de novos lugares e a convivência entre pares.
Graças ao apoio da Plenitude e ao projeto Energia Regenerativa , foi ainda possível dar forma e expressão gráfica às obras artísticas de 15 jovens de Cernusco sul Naviglio, culminando na criação do livro “Um ladrão num quadro”.