Exducere Plenitude: além da pobreza educativa, para crescermos juntos
Um projeto que dá vida a novas oportunidades
Em sinergia com a Fundação L’Albero della Vita E.T.S., apoiámos um projeto de combate à pobreza educativa, intervindo nas periferias de seis cidades italianas (Milão, Génova, Perúgia, Nápoles, Catanzaro e Palermo). O projeto, ativo entre dezembro de 2023 e julho de 2024, apoiou 1.790 menores entre 6 e 15 anos que vivem em contextos de grande vulnerabilidade económica e social, juntamente com as suas famílias. O projeto oferece aos jovens ferramentas concretas para crescer e enfrentar os desafios de amanhã, protegendo o seu bem-estar físico e psicoemocional.
O Exducere Plenitude não nasceu apenas como um projeto educativo, mas como um compromisso voltado para a construção de um ambiente inclusivo e estimulante, onde cada criança possa sentir-se acolhida e valorizada. Assim, foi possível oferecer aos jovens novas oportunidades de aprendizagem através do desenvolvimento de competências científicas, digitais e sociais.
Com programas inovadores e oficinas experienciais, a iniciativa permitiu ainda que os jovens tivessem apoio pedagógico e espaços de socialização necessários para descobrir o seu papel dentro da comunidade, graças a uma abordagem personalizada para cada território envolvido. Em particular, a intervenção educativa forneceu um apoio integrado às famílias, que se estruturou em:
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Apoio material: distribuição de bens de primeira necessidade.
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Apoio socio-pedagógico: projeto educativo personalizado com educadores profissionais.
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Criação de uma rede de proximidade: promoção de uma comunidade de apoio mútuo.
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Orientação para a formação e o trabalho: desenvolvimento de competências para a procura e manutenção do emprego.
As principais áreas de intervenção
Graças ao envolvimento de profissionais especializados que orientaram as diferentes atividades do projeto, foi possível assegurar um impacto educativo direcionado nestas três macro áreas:
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Apoio ao estudo e à socialização: para cada criança participante, foi desenvolvido um método de estudo personalizado para alcançar os objetivos escolares, definidos juntamente com os professores e integrados num plano educativo de recuperação.
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Desenvolvimento de competências STEM e educação digital: percursos inovadores, orientados por especialistas, com o objetivo de aproximar os participantes das disciplinas científicas (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e do uso consciente das tecnologias, fornecendo-lhes ferramentas práticas para enfrentar o mundo digital.
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Promoção da cultura e do território: visitas culturais, eventos coletivos e ações concretas destinadas a estimular o sentido cívico, promover o respeito e o cuidado do território e tornar os participantes cidadãos mais responsáveis e conscientes.
O nosso compromisso concreto no território
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Milão
No bairro de Baggio, a equipa realizou workshops semanais para apoiar os estudantes no estudo e melhorar a sua autonomia e motivação, integrando depois com percursos de educação STEM e digital orientados por especialistas.
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Génova
No bairro periférico de Sampierdarena, em colaboração com o centro social "Il Ce.Sto" e as escolas locais, graças a este projeto foi possível organizar atividades para envolver e apoiar os jovens no seu percurso educativo e social.
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Perúgia
Em Ponte Felcino, o projeto apoiou uma comunidade multiétnica com um elevado número de famílias estrangeiras. Por isso, além das oficinas previstas, foram ativadas oficinas de reforço linguístico e social, em colaboração com escolas locais, para apoiar a aprendizagem da língua italiana.
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Nápoles
No bairro de Ponticelli, a equipa organizou oficinas pedagógicas e de competências STEM, com o objetivo de aumentar a inclusão e oferecer alternativas positivas aos jovens.
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Catanzaro
No bairro Aranceto de Catanzaro, o projeto ativou workshops nas escolas e nos centros do bairro para reforçar a inclusão e oferecer formação.
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Palermo
Nos bairros históricos de Ballarò e ZEN, a equipa iniciou colaborações com as escolas locais para organizar oficinas STEM e de educação digital, com o objetivo de fornecer competências úteis e estímulos culturais aos jovens e às famílias.