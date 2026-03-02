Um projeto que dá vida a novas oportunidades

Em sinergia com a Fundação L’Albero della Vita E.T.S., apoiámos um projeto de combate à pobreza educativa, intervindo nas periferias de seis cidades italianas (Milão, Génova, Perúgia, Nápoles, Catanzaro e Palermo). O projeto, ativo entre dezembro de 2023 e julho de 2024, apoiou 1.790 menores entre 6 e 15 anos que vivem em contextos de grande vulnerabilidade económica e social, juntamente com as suas famílias. O projeto oferece aos jovens ferramentas concretas para crescer e enfrentar os desafios de amanhã, protegendo o seu bem-estar físico e psicoemocional.

O Exducere Plenitude não nasceu apenas como um projeto educativo, mas como um compromisso voltado para a construção de um ambiente inclusivo e estimulante, onde cada criança possa sentir-se acolhida e valorizada. Assim, foi possível oferecer aos jovens novas oportunidades de aprendizagem através do desenvolvimento de competências científicas, digitais e sociais.

Com programas inovadores e oficinas experienciais, a iniciativa permitiu ainda que os jovens tivessem apoio pedagógico e espaços de socialização necessários para descobrir o seu papel dentro da comunidade, graças a uma abordagem personalizada para cada território envolvido. Em particular, a intervenção educativa forneceu um apoio integrado às famílias, que se estruturou em: