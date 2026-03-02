As Casas do Sorriso são espaços de expressão e de interação social, concebidos para acolher, escutar e responder às necessidades de crianças, adolescentes e jovens mulheres em situação de vulnerabilidade ou marginalização.

O seu objetivo é prevenir e combater a pobreza educativa e o isolamento social, oferecendo locais seguros de convívio e de acolhimento. Estes espaços proporcionam serviços, apoio e programas de proteção que ajudam os beneficiários a construir o seu próprio futuro.

Graças ao apoio da Plenitude, as Casas do Sorriso de Nápoles, Bari, Siracusa e Milão acolheram 2.210 pessoas, incluindo 1.580 menores, e promoveram atividades de formação, lazer e apoio psicológico, tais como:

Cursos para o desenvolvimento de competências digitais, linguísticas, artísticas e desportivas

Apoio educativo e escolar

Percursos de orientação e oportunidades de formação profissional

Atividades culturais (visitas a locais de interesse histórico e cultural, museus, parques temáticos) e ambientais (passeios e excursões na natureza)

Apoio à parentalidade

Oficinas de desenvolvimento psicomotor

Espaços seguros de escuta e grupos de partilha para famílias

Sessões de acompanhamento psicológico