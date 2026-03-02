O futuro encontra um lar graças à nossa colaboração com a Fundação CESVI
Casas dos Sorrisos : muito mais do que um lugar
As Casas do Sorriso são espaços de expressão e de interação social, concebidos para acolher, escutar e responder às necessidades de crianças, adolescentes e jovens mulheres em situação de vulnerabilidade ou marginalização.
O seu objetivo é prevenir e combater a pobreza educativa e o isolamento social, oferecendo locais seguros de convívio e de acolhimento. Estes espaços proporcionam serviços, apoio e programas de proteção que ajudam os beneficiários a construir o seu próprio futuro.
Graças ao apoio da Plenitude, as Casas do Sorriso de Nápoles, Bari, Siracusa e Milão acolheram 2.210 pessoas, incluindo 1.580 menores, e promoveram atividades de formação, lazer e apoio psicológico, tais como:
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Cursos para o desenvolvimento de competências digitais, linguísticas, artísticas e desportivas
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Apoio educativo e escolar
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Percursos de orientação e oportunidades de formação profissional
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Atividades culturais (visitas a locais de interesse histórico e cultural, museus, parques temáticos) e ambientais (passeios e excursões na natureza)
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Apoio à parentalidade
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Oficinas de desenvolvimento psicomotor
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Espaços seguros de escuta e grupos de partilha para famílias
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Sessões de acompanhamento psicológico
Nosso projeto com o CESVI em detalhes
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A Casa dos Sorrisos em Nápoles
Beneficiários do projeto: 327 pessoas, incluindo 125 menores.
Pobreza económica e educativa. Foram lançadas atividades desportivas, recreativas, artísticas e culturais, bem como programas de apoio psicológico, de orientação e de reforço da autoestima, além de iniciativas de apoio à parentalidade.
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A Casa dos Sorrisos em Bari
Beneficiários do projeto: 691 pessoas, incluindo 511 menores.
O bairro de San Paolo/Stanic é o maior subúrbio de Bari, onde muitos menores enfrentam dificuldades de relacionamento e baixo rendimento escolar, o que frequentemente conduz ao abandono precoce dos estudos.
A Casa do Sorriso oferece atividades desportivas, oficinas de desenvolvimento psicomotor e atividades artísticas, bem como espaços seguros de escuta e grupos de partilha para famílias.
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A Casa dos Sorrisos em Siracusa
Beneficiários do projeto: 116 pessoas, incluindo 73 menores.
Zecchino é um bairro periférico caracterizado por fragilidade económica e sociocultural, pela presença de criminalidade juvenil e por elevados níveis de abandono escolar, agravados pela falta de espaços educativos e comunitários.
A Casa do Sorriso promove oportunidades de convívio e de interação social que fortalecem a autonomia de crianças, jovens e famílias, contribuindo para a sua integração e inclusão social.
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A Casa dos Sorrisos em Milão
Beneficiários do projeto: 19 menores.
Os dois condomínios residenciais mistos, localizados nos bairros de Bonola e Villapizzone, em Milão, acolhem menores mediante solicitação dos serviços sociais locais. O Le Case del Sorriso, graças a um centro clínico especializado em traumas e questões familiares, um acompanhamento altamente personalizado a crianças e jovens.
O Lar Redescoberto: Juntos Hoje para Reconstruir o Amanhã
Em Faenza, na província de Ravena, vários edifícios foram danificados durante as cheias de maio de 2023. Entre eles encontrava-se a comunidade La Casa Ritrovata, apoiada pela Fundação CESVI, que acolhe menores separados das suas famílias e menores estrangeiros não acompanhados, com idades entre os 8 e os 18 anos. Trata-se de um ponto de referência essencial para jovens em situação de vulnerabilidade social.
Graças ao apoio da Plenitude, a estrutura voltou a ser acessível e adequada para as atividades de acolhimento, oferecendo aos beneficiários apoio psicológico e assistência no tratamento do transtorno de stress pós-traumático (PTSD). O programa de iniciativas, como excursões, experiências de voluntariado e campos de verão, foi igualmente reforçado, de modo a permitir que os jovens passassem o máximo de tempo possível fora da comunidade.