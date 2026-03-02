Plenitude ao lado da WeWorld com o Projeto Frequenza 200

Na Plenitude, acreditamos que a sustentabilidade não significa apenas contribuir para reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, mas também gerar valor para as pessoas e para a comunidade.

Por isso investimos em projetos que promovem inclusão social, acesso à educação, igualdade de oportunidades e bem-estar coletivo.

Desta visão nasce o apoio ao Frequenza 200: o programa promovido pela WeWorld, uma organização dedicada à defesa dos direitos das pessoas mais vulneráveis, que tem como objetivo combater a pobreza educativa e devolver centralidade ao direito à educação, promovendo inclusão, bem-estar e oportunidades iguais para pré-adolescentes e adolescentes que vivem em contextos marcados pela exclusão social, abandono escolar e falta de pontos de referência.

O nosso apoio contribuiu para o crescimento do Frequenza 200, permitindo ativar novas atividades educativas, ampliar os espaços de estudo e envolver um número cada vez maior de jovens em risco de abandono escolar, valorizando a educação como oportunidade de inclusão e transformação.