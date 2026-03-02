Plenitude ao lado da WeWorld com o Projeto Frequenza 200
Unidos por uma energia que gera valor social.
Na Plenitude, acreditamos que a sustentabilidade não significa apenas contribuir para reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, mas também gerar valor para as pessoas e para a comunidade.
Por isso investimos em projetos que promovem inclusão social, acesso à educação, igualdade de oportunidades e bem-estar coletivo.
Desta visão nasce o apoio ao Frequenza 200: o programa promovido pela WeWorld, uma organização dedicada à defesa dos direitos das pessoas mais vulneráveis, que tem como objetivo combater a pobreza educativa e devolver centralidade ao direito à educação, promovendo inclusão, bem-estar e oportunidades iguais para pré-adolescentes e adolescentes que vivem em contextos marcados pela exclusão social, abandono escolar e falta de pontos de referência.
O nosso apoio contribuiu para o crescimento do Frequenza 200, permitindo ativar novas atividades educativas, ampliar os espaços de estudo e envolver um número cada vez maior de jovens em risco de abandono escolar, valorizando a educação como oportunidade de inclusão e transformação.
Educação e inclusão: um compromisso concreto com o futuro
O projeto tem como objetivo combater a pobreza educativa entre jovens de 11 a 25 anos em sete cidades italianas: Milão, Roma, Cagliari, Nápoles, Catânia, Bolonha e Aversa.
A intervenção combina atividades de apoio escolar (reforço, tutoria, ajuda nas tarefas) com ações focadas na escuta e no bem-estar psicológico dos adolescentes.
Mais de 1300 jovens foram ajudados a desenvolver competências e autonomia para “retomar o seu próprio futuro”. Além disso, os centros Frequenza 200 também permanecem abertos durante o período de verão, garantindo continuidade educativa.
Como o projeto ganhou forma?
Descubra as atividades do Frequenza 200 e como elas ajudaram todas as pessoas envolvidas.
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Apoio escolar
Beneficiários do projeto: 300 raparigas e rapazes*
A continuidade educativa fora do contexto escolar, nos Centros Educativos Frequência 200, permitiu que crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos recebessem apoio no pós-escola, aprendendo novas formas de abordagem ao estudo.
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Workshops formativos e experienciais
Beneficiários do projeto: 213 raparigas e rapazes*
Com o objetivo de aumentar a motivação dos estudantes que frequentam os centros educativos, foram criadas atividades e experiências como visitas a museus, exposições e passeios culturais, laboratórios artísticos, musicais, fotográficos, de robótica, STEM e de edição de vídeo.
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Espaço de escuta psicoeducativa
Beneficiários do projeto: 54 raparigas e rapazes*
Um espaço livre e descontextualizado, capaz de identificar jovens que abandonaram ou já não frequentam a escola, oferecendo um local neutro onde podem sentir-se à vontade para aceder sem o julgamento dos seus pares, graças ao apoio de psicólogos.
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Serviço de tutoria – Case Manager
Beneficiários do projeto: 40 raparigas e rapazes*
Graças à introdução da figura do Case Manager como apoio à tutoria dos estudantes, foi possível criar um ponto de referência dedicado, capaz de interagir com a rede local e com as instituições, facilitando assim a identificação atempada e eficaz dos casos que necessitam de acompanhamento.
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Ativação de bairro
Beneficiários do projeto: 144 raparigas e rapazes*
Em cinco bairros entre Milão, Roma e Aversa, onde estão ativos os centros educativos Frequência 200, foram criados espaços dedicados à criatividade e ao movimento, através da organização de eventos e cursos ligados ao urban sport, à urban art e aos desportos de grupo. Estas atividades promoveram a livre expressão artística, o bem-estar físico e a socialização, envolvendo os jovens em experiências positivas e inclusivas.
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Espaços de empoderamento juvenil
Beneficiários do projeto: 24 raparigas e rapazes*
Um projeto-piloto dedicado ao empoderamento de adolescentes, desenvolvido nos territórios de Nápoles e Bolonha, com o objetivo de fazer emergir os seus interesses e ideias para a co-criação de iniciativas, eventos e espaços nos quais possam assumir um papel protagonista.
*Os números de beneficiários serão atualizados periodicamente.