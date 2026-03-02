Com Dynamo Camp para promover o Direito à Felicidade
A inclusão das crianças com deficiência em Itália
O novo relatório do Istat, “A inclusão escolar dos alunos com deficiência - Ano letivo 2022/2023”, apresenta dados muito significativos que convidam a uma reflexão profunda. No ano letivo de referência, o número de estudantes com deficiência entre os 6 e os 18 anos atingiu cerca de 338 mil, um aumento de quase 7% em relação ao ano anterior.
Outro dado relevante surge na Audiência do Istat junto do Comité Técnico-Científico do Observatório Nacional sobre a Condição das Pessoas com Deficiência, que destaca que os recursos de que as famílias necessitam para desempenhar o seu papel de amortecedor social não são apenas económicos, mas também relacionais — e que, muitas vezes, não são suficientes para garantir os cuidados necessários nem uma boa qualidade de vida, tanto para as pessoas com deficiência como para os seus familiares.
1. Relatório Istat “A inclusão escolar dos alunos com deficiência. Ano letivo 2022/2023”
2. Relatório Istat “Audiência do Istat junto ao Comitê Técnico Científico do Observatório Nacional sobre a condição das pessoas com deficiência”
O apoio da Plenitude aos Dynamo City Camp
A Fundação Dynamo Camp ETS é uma entidade do terceiro setor que oferece programas específicos de Terapia Recreativa destinados a crianças e jovens com doenças graves ou crónicas, perturbações do neurodesenvolvimento ou condições de deficiência, bem como às suas famílias.
Graças ao apoio da Plenitude, durante quatro semanas, cerca de 210 crianças e adolescentes por dia puderam participar gratuitamente nos Dynamo City Camps de verão, realizados em Milão, Roma e Florença, envolvendo-se em diversas atividades de Terapia Recreativa Dynamo, como teatro e musical, oficinas artísticas e manuais, circo e atividades sensoriais.
O nosso compromisso, contudo, não termina aqui: em julho de 2024, convidámos os nossos clientes participantes no programa de fidelização “Plenitude Insieme” a apoiarem, com um simples clique e sem qualquer custo da sua parte, uma semana de participação de 10 adolescentes no acampamento residencial organizado pela Fundação, na sede do Dynamo Camp em Limestre, na Toscana.
Graças aos mais de 55.000 cliques recebidos, a Plenitude financiou integralmente os custos da estadia residencial, incluindo alimentação, alojamento e atividades de Terapia Recreativa, para os 10 adolescentes com doenças graves ou crónicas, durante uma semana, de 20 a 28 de julho de 2024.
As actividades de Dynamo Camp Foundation em detalhe
Os percursos de acompanhamento, as atividades e os programas oferecidos pelo Dynamo Camp baseiam-se na Terapia Recreativa, uma abordagem científica que permite a cada criança escolher o seu próprio ritmo de progressão e definir os seus próprios limites, com o objetivo de:
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Criar oportunidades de vida e de diversão;
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Desenvolver uma maior confiança nas suas capacidades e potencial;
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Partilhar experiências semelhantes, criando uma rede de apoio mútuo entre as famílias.
Nos Dynamo City Camps, as atividades são ainda concebidas e estruturadas de acordo com as necessidades específicas dos participantes e com as características do espaço, incluindo oficinas sensoriais e artísticas, atividades musicais e teatro.