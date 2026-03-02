O novo relatório do Istat, “A inclusão escolar dos alunos com deficiência - Ano letivo 2022/2023”, apresenta dados muito significativos que convidam a uma reflexão profunda. No ano letivo de referência, o número de estudantes com deficiência entre os 6 e os 18 anos atingiu cerca de 338 mil, um aumento de quase 7% em relação ao ano anterior.

Outro dado relevante surge na Audiência do Istat junto do Comité Técnico-Científico do Observatório Nacional sobre a Condição das Pessoas com Deficiência, que destaca que os recursos de que as famílias necessitam para desempenhar o seu papel de amortecedor social não são apenas económicos, mas também relacionais — e que, muitas vezes, não são suficientes para garantir os cuidados necessários nem uma boa qualidade de vida, tanto para as pessoas com deficiência como para os seus familiares.

1. Relatório Istat “A inclusão escolar dos alunos com deficiência. Ano letivo 2022/2023”

2. Relatório Istat “Audiência do Istat junto ao Comitê Técnico Científico do Observatório Nacional sobre a condição das pessoas com deficiência”