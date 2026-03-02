Diferentes formas de apoio, uma única meta: a inclusão

Entre os beneficiários da iniciativa contam-se jovens em situação de pobreza, pessoas idosas e pessoas em situação de sem-abrigo.

Nas Casas da Amizade, os voluntários comprometem-se a oferecer o apoio necessário, prestando uma atenção especial a cada pessoa e à sua história.

Concretamente, são disponibilizadas as seguintes formas de assistência: