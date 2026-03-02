Casas da Amizade: onde começa um novo caminho rumo à inclusão
Ao lado dos mais vulneráveis
Nas cidades de Roma, Nápoles e Turim, a Plenitude juntamente com a Fundação Eni, apoia o projeto “Casas da Amizade”, promovido pela Comunidade de Sant’Egidio. As Casas da Amizade são verdadeiros pontos de referência para pessoas que enfrentam situações de fragilidade económica, social ou habitacional. Estes centros funcionam como espaços de solidariedade, onde a escuta se transforma em ação concreta: cada pessoa recebe acolhimento, acompanhamento e apoio através de percursos personalizados de inclusão.
Diferentes formas de apoio, uma única meta: a inclusão
Entre os beneficiários da iniciativa contam-se jovens em situação de pobreza, pessoas idosas e pessoas em situação de sem-abrigo.
Nas Casas da Amizade, os voluntários comprometem-se a oferecer o apoio necessário, prestando uma atenção especial a cada pessoa e à sua história.
Concretamente, são disponibilizadas as seguintes formas de assistência:
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Apoio alimentar e fornecimento de vestuário adequado;
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Aconselhamento jurídico;
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Ajuda no preenchimento de pedidos de autorizações de residência, cidadania e asilo, bem como no acesso a cuidados de saúde e informação sobre higiene pessoal;
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Apoio a projetos de coabitação e ajuda no pagamento das despesas de serviços públicos.
Além disso, cada beneficiário tem a oportunidade de participar em programas de inserção profissional, fundamentais para recuperar a autonomia pessoal.
Graças a uma sólida rede local e nacional, quem procura apoio nas Casas da Amizade pode aceder a oportunidades de emprego concretas e participar em cursos de formação e qualificação profissional.
O objetivo não é apenas garantir um emprego, mas construir um futuro estável, capaz de restaurar a dignidade e a independência económica.
Resultados alcançados
Com este projeto, que terá a duração aproximada de um ano (de dezembro de 2024 a novembro de 2025), a Plenitude e a Fundação Eni pretendem apoiar cerca de 5.100 pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades de Roma, Nápoles e Turim.
Nestas mesmas cidades, durante as festas de Natal de 2024, foram oferecidos 1.500 almoços e presentes à Comunidade de Sant’Egidio, num gesto de solidariedade.