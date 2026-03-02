A estrutura fotovoltaica tornou-se também uma instalação luminosa, na qual os painéis contribuíram para criar uma experiência visual imersiva para o público do Plenitude Stage. Graças a um sistema de iluminação integrado, transformaram-se num elemento artístico concebido para envolver o público num espetáculo de luzes e cores que coloca a energia no centro do show.
Para completar esta abordagem, contribuímos para satisfazer as necessidades energéticas1 do festival através do fornecimento de eletricidade certificada por Garantias de Origem europeias como tendo sido produzida e injetada na rede por instalações alimentadas por fontes renováveis.