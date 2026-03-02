Plenitude foi Energy Partner do Primavera Sound 2026

Pelo quinto ano consecutivo, contribuímos para alimentar o ritmo de um dos maiores festivais de música da Europa.

A música ressoou num dos maiores festivais europeus, que decorreu de 3 a 7 de junho de 2026 no Parc del Fòrum, em Barcelona, com artistas internacionais como Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox e muitos outros. No centro da nossa presença esteve o Plenitude Stage, um dos palcos oficiais do festival, em torno do qual foi instalada uma estrutura composta por 48 painéis fotovoltaicos ligados a uma bateria de armazenamento. Durante o dia, os painéis captaram a luz do sol, enquanto, depois do pôr do sol, a energia recolhida contribuiu para alimentar o palco durante os concertos da noite.

A estrutura fotovoltaica tornou-se também uma instalação luminosa, na qual os painéis contribuíram para criar uma experiência visual imersiva para o público do Plenitude Stage. Graças a um sistema de iluminação integrado, transformaram-se num elemento artístico concebido para envolver o público num espetáculo de luzes e cores que coloca a energia no centro do show.

Para completar esta abordagem, contribuímos para satisfazer as necessidades energéticas1 do festival através do fornecimento de eletricidade certificada por Garantias de Origem europeias como tendo sido produzida e injetada na rede por instalações alimentadas por fontes renováveis.

Um festival para viver também nas redes sociais

O Primavera Sound 2026 foi também uma oportunidade para levar Barcelona aos nossos canais sociais através do olhar de criadores de conteúdo e talentos provenientes de Itália, Espanha e França. Uma narrativa que vai além do festival para se tornar um verdadeiro guia da cidade: lugares emblemáticos, espaços históricos, lojas vintage onde encontrar peças em segunda mão, restaurantes e locais onde saborear as especialidades catalãs. Energia urbana, música e Plenitude cruzaram-se em conteúdos concebidos para acompanhar a comunidade na descoberta do lado mais contemporâneo da cidade. O projeto foi pensado para envolver ativamente a comunidade online e dar-lhe a conhecer a energia do festival e da cidade que o acolhe.

A narrativa prosseguiu depois no Parc del Fòrum, coração do Primavera Sound, onde os criadores acompanharam de perto as nossas iniciativas e a experiência do Plenitude Stage. Partilharam momentos, atmosferas e conteúdos em direto concebidos para captar e transmitir a energia do público, incluindo a quem não pôde viver o evento presencialmente.

Para reforçar ainda mais o envolvimento da comunidade, foi organizado em Espanha um concurso nas redes sociais² dedicado aos seguidores da página de Instagram “Plenitude España”. A iniciativa ofereceu às pessoas residentes em Espanha a possibilidade de ganhar bilhetes para assistir ao Primavera Sound Barcelona e ver ao vivo as atuações dos seus artistas preferidos.

Assista ao vídeo

Música, energia, transformação. Uma parceria em contínua evolução

A colaboração entre a Plenitude e o Primavera Sound Barcelona teve início em 2022, quando a Plenitude contribuiu para a criação de um palco alimentado por baterias carregadas com energia produzida a partir de fontes renováveis. Em 2023, o projeto foi alargado a outras cidades envolvidas no evento, nomeadamente Madrid e Porto. Em 2024, foram implementadas soluções adicionais destinadas a contribuir para a melhoria do desempenho energético do festival e para a redução de parte das emissões associadas às suas atividades. Em 2025, o sistema foi integrado com soluções de armazenamento para apoiar o fornecimento de energia a outros palcos e áreas dedicadas.

Com a edição de 2026, a parceria confirmou e reforçou um modelo que reúne entretenimento, tecnologia e transição energética. Transformou assim a linguagem da música numa narrativa concreta de inovação, fazendo do festival um exemplo internacional de integração entre energia e música.

1 O desempenho energético do evento foi calculado em termos de redução de emissões. A redução de emissões foi calculada comparando os dados energéticos da edição de 2024 com os do evento de 2017, com base no consumo real de diesel e na energia retirada da rede elétrica. Foram aplicados fatores de conversão dos valores de emissões, consistentes com os anos de referência e provenientes de fontes institucionais (REE). O cálculo também considerou eventuais alterações estruturais introduzidas no festival ao longo do tempo.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf