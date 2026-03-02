Um festival para viver também nas redes sociais

O Primavera Sound 2026 foi também uma oportunidade para levar Barcelona aos nossos canais sociais através do olhar de criadores de conteúdo e talentos provenientes de Itália, Espanha e França. Uma narrativa que vai além do festival para se tornar um verdadeiro guia da cidade: lugares emblemáticos, espaços históricos, lojas vintage onde encontrar peças em segunda mão, restaurantes e locais onde saborear as especialidades catalãs. Energia urbana, música e Plenitude cruzaram-se em conteúdos concebidos para acompanhar a comunidade na descoberta do lado mais contemporâneo da cidade. O projeto foi pensado para envolver ativamente a comunidade online e dar-lhe a conhecer a energia do festival e da cidade que o acolhe.

A narrativa prosseguiu depois no Parc del Fòrum, coração do Primavera Sound, onde os criadores acompanharam de perto as nossas iniciativas e a experiência do Plenitude Stage. Partilharam momentos, atmosferas e conteúdos em direto concebidos para captar e transmitir a energia do público, incluindo a quem não pôde viver o evento presencialmente.

Para reforçar ainda mais o envolvimento da comunidade, foi organizado em Espanha um concurso nas redes sociais² dedicado aos seguidores da página de Instagram “Plenitude España”. A iniciativa ofereceu às pessoas residentes em Espanha a possibilidade de ganhar bilhetes para assistir ao Primavera Sound Barcelona e ver ao vivo as atuações dos seus artistas preferidos.