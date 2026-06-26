Plenitude brilla en Cannes con “Dark Mode Ads” y logra un oro, una plata y dos bronces

Entre los diversos galardones, destaca especialmente el Oro en la categoría Media – Market Disruption

Plenitude ha llevado al escenario del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2026 con un resultado excepcional: un oro, una plata y dos bronces por Dark Mode Ads, un proyecto desarrollado en colaboración con la agencia creativa LePub y diseñado para reducir el consumo energético de la publicidad digital LED en los puntos de venta de Plenitude en Italia, así como en sus campañas publicitarias en Italia, España y Francia.

El reconocimiento más relevante es el Oro en la categoría Media (Market Disruption), que premia a las marcas que han sabido adaptar creativamente sus estrategias ante dinámicas locales, regionales o globales, adoptando nuevas formas de comunicación y demostrando atención al consumidor1. Dark Mode Ads ha destacado precisamente por esta capacidad: reinterpretar la comunicación digital a partir de un comportamiento ya extendido —el modo oscuro— y transformarlo en una solución concreta para reducir el consumo energético de las pantallas LED, proponiendo un nuevo enfoque.

También en la categoría Media, Plenitude ha recibido un Bronce en la subcategoría Corporate Purpose & Social Responsibility, que reconoce proyectos que abordan cuestiones sociales, éticas y medioambientales generando valor e impacto tangible en las comunidades al tiempo que se crea una conexión auténtica entre los consumidores y la cultura2. Dark Mode Ads ha sido galardonado por su capacidad de convertir un gesto cotidiano —usar el modo oscuro— en una elección responsable para las marcas. El proyecto demuestra cómo la comunicación a través de pantallas LED también puede reducir su consumo energético, implicando a otras empresas de forma inclusiva y accesible, y generando una reflexión significativa sobre el papel de toda la industria publicitaria.

A ello se suma una Plata en la categoría Outdoor (Standard Site), gracias al uso innovador de espacios urbanos y soportes DOOH (Digital Out of Home3), transformando la creatividad en una experiencia visual coherente con su mensaje4.

Completa el palmarés un Bronce en Creative B2B (Innovative Use of Content), que reconoce la eficacia de la campaña en el ámbito empresarial, logrando no solo visibilidad sino también impulsar una reflexión más amplia dentro de la industria publicitaria5.

La iniciativa se originó en los puntos de venta de Plenitude en Italia, donde la compañía actuó inicialmente sobre las pantallas LED de los escaparates de sus tiendas. Posteriormente, el proyecto evolucionó hasta extenderse a los circuitos de publicidad digital exterior LED, que forman parte integral de los planes de medios de Plenitude.

“Estamos verdaderamente orgullosos de este reconocimiento: Dark Mode Ads surge de la intersección entre energía, tecnología y comunicación. Es una iniciativa en la que la misión de Plenitude, también como Benefit Corporation, se hace tangible y se pone a disposición de otras marcas6”, comentó Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer de Plenitude.

Además de los premios obtenidos, Plenitude fue finalista en siete categorías: B2B Creativo (Disrupción de Mercado y Experiencia de Marca), Publicidad Exterior (Pantallas y Tecnología), Innovación (Innovación Ambiental) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (Ciudades y Comunidades Sostenibles, y Producción y Consumo Responsables).



Sobre Plenitude

Plenitude, compañía controlada por Eni, opera en más de 15 países con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de aproximadamente 6 GW de capacidad renovable, la comercialización de energía y soluciones energéticas a 11 millones de clientes en Europa, y una red de 23.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2030, la compañía aspira a alcanzar 15 GW de capacidad renovable a nivel global y 15 millones de clientes

1 Media | Lions | Awards | Cannes Lions

2 Media | Lions | Awards | Cannes Lions

3 Digital Out of Home (DOOH) advertising that uses LED screens, totems and large-format displays in high-traffic public spaces—such as streets, stations and shopping centres—to deliver dynamic, video and interactive content that can be updated in real time.

4 https://www.canneslions.com/awards/lions/outdoor

5 https://www.canneslions.com/awards/lions/creative-b2b

6 The technology platform https://darkmodeads.com/ developed by LePub automatically converts creatives into dark mode while preserving their visual effectiveness.