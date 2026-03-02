Plenitude fue Partner de varios eventos Red Bull en Italia, España y Francia. Una colaboración entre música y deporte con experiencias capaces de involucrar a públicos diversos.
En 2025, Plenitude acompañó a Red Bull en tres citas que combinaron deporte, música y espectáculo. Los días 28 y 29 de junio, Polignano a Mare, en la provincia de Bari, acogió la etapa italiana del prestigioso campeonato de saltos desde gran altura, que celebró su duodécima edición. En este impresionante escenario, Plenitude estuvo presente con una embarcación eléctrica destinada a los espectáculos acuáticos. La colaboración continuó el 24 de agosto con Red Bull Cerro Abajo, que celebró su segunda edición en Italia y llevó por las estrechas calles de Génova una emocionante carrera de descenso urbano dedicada a los riders más atrevidos. Para cerrar las tres citas, el sábado 4 de octubre, Red Bull 64 Bars Live regresó con su cuarta edición al barrio de Corviale, en Roma, reuniendo sobre el escenario a algunos de los nombres más influyentes de la escena del rap. En el marco de la colaboración, se puso a disposición del evento una instalación fotovoltaica de 2,58 kWp, con un sistema de almacenamiento de 5 kWh, que se utilizó para suministrar parte de la energía necesaria para el bar situado dentro del recinto.
En junio de 2025, la energía de Plenitude llegó al King of the Air de Tarifa, Cádiz, con motivo de una de las pruebas clasificatorias de la competición internacional. Para apoyar el evento, se instalaron paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento.
El deporte y la adrenalina fueron los protagonistas de dos citas dedicadas a los deportes extremos, de las que Plenitude fue Partner. El 28 de septiembre de 2025, el Circuit de Charade acogió el Red Bull Cycling Survivor, en el que 300 ciclistas aficionados compitieron en cuatro vueltas eliminatorias con diferentes pruebas. Los días 15 y 16 de noviembre fue el turno del Red Bull Ocean Rescue, una competición multideportiva que combinó carrera, natación, kayak y rescates marítimos. En ambos eventos se pusieron a disposición estaciones de carga solar para los dispositivos personales de los participantes.