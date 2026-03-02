Los eventos en Italia

En 2025, Plenitude acompañó a Red Bull en tres citas que combinaron deporte, música y espectáculo. Los días 28 y 29 de junio, Polignano a Mare, en la provincia de Bari, acogió la etapa italiana del prestigioso campeonato de saltos desde gran altura, que celebró su duodécima edición. En este impresionante escenario, Plenitude estuvo presente con una embarcación eléctrica destinada a los espectáculos acuáticos. La colaboración continuó el 24 de agosto con Red Bull Cerro Abajo, que celebró su segunda edición en Italia y llevó por las estrechas calles de Génova una emocionante carrera de descenso urbano dedicada a los riders más atrevidos. Para cerrar las tres citas, el sábado 4 de octubre, Red Bull 64 Bars Live regresó con su cuarta edición al barrio de Corviale, en Roma, reuniendo sobre el escenario a algunos de los nombres más influyentes de la escena del rap. En el marco de la colaboración, se puso a disposición del evento una instalación fotovoltaica de 2,58 kWp, con un sistema de almacenamiento de 5 kWh, que se utilizó para suministrar parte de la energía necesaria para el bar situado dentro del recinto.