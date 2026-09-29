El almacenamiento: los proyectos de Plenitude, la tecnología y su historia

Almacenamiento: cómo funciona

Ya se trate de una batería doméstica o de una gran instalación a escala utility, el principio en el que se basan los sistemas de almacenamiento de iones de litio es el mismo y es de naturaleza electroquímica. Una batería está formada por dos electrodos, un ánodo y un cátodo, sumergidos en un medio conductor denominado electrolito.

Durante la carga, los iones de litio migran del cátodo al ánodo, donde se almacenan en forma de energía química. Durante la descarga, el proceso se invierte: los iones regresan hacia el cátodo dentro de la batería, mientras que los electrones fluyen por el circuito externo, generando una corriente eléctrica continua.

Esta sigue siendo la tecnología dominante en el sector del almacenamiento gracias a su capacidad para soportar un número muy elevado de ciclos de carga y descarga. En la última década también se han desarrollado soluciones alternativas, como las baterías de flujo, que utilizan electrolitos líquidos para almacenar energía y se caracterizan por una larga vida útil y una buena escalabilidad, especialmente en aplicaciones a escala utility.

Antes de poder alimentar las cargas domésticas o inyectarse en la red, la corriente continua almacenada en las baterías debe convertirse en corriente alterna mediante un inversor. Se trata de un paso indispensable tanto en los sistemas residenciales como en las instalaciones de gran tamaño, donde los inversores alcanzan potencias del orden de los megavatios.