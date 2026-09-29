La energía eólica: los proyectos de Plenitude, la tecnología y su historia

Parques eólicos terrestres y marinos: la contribución del viento a la transición energética.

La electricidad producida por los parques eólicos terrestres y marinos forma parte del mix de energías renovables que impulsa la transición energética en curso. En Plenitude trabajamos para transformar la fuerza del viento en energía renovable, invirtiendo en el desarrollo y la gestión de instalaciones tecnológicamente avanzadas, en Italia y en todo el mundo.

El compromiso de Plenitude con la energía eólica

El recorrido de Plenitude para transformar la fuerza del viento en energía cuenta con parques eólicos operativos en Italia, Kazajistán, Alemania, Reino Unido, Francia y España. Esta red global se desarrolla constantemente en torno a dos líneas estratégicas: la consolidación de las instalaciones terrestres y el desarrollo de importantes proyectos offshore en el Mediterráneo y el mar del Norte.

En cuanto a la energía eólica terrestre en Italia, Plenitude cuenta con aproximadamente 40 parques concentrados en Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzos y Sicilia, entre los que destacan la instalación de Borgia, en Calabria, y la de Banzi, en Puglia. Su presencia europea se extiende a España, con los parques de El Monte y Numancia como referentes. En Francia, un acuerdo con Neoen permitió adquirir 14 instalaciones en siete regiones diferentes. La actividad de Plenitude se extiende también a la región de Aktobe, en Kazajistán, con los parques Badamsha 1 y 2.

Paralelamente, Plenitude está a la vanguardia del sector de la energía eólica offshore. A través de Vårgrønn, la joint venture con HitecVision, participa activamente en iniciativas internacionales como el parque Baltic 2, en el mar Báltico alemán, y el ambicioso proyecto Dogger Bank, en Reino Unido, que, con sus 3,6 GW de capacidad, representa el mayor parque eólico marino del mundo.

La eólica flotante representa un paso decisivo para el sector, con los parques GreenVolt y Cenos actualmente en fase de construcción en aguas escocesas. Una evolución que también tiene como protagonista al mar italiano, donde Plenitude participa en el desarrollo de algunos de los proyectos flotantes más avanzados de la cuenca mediterránea, tanto directamente como a través de Divento, un consorcio estratégico en el que participan GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power y NiceTechnology.

Parque eólico de Dogger Bank

Qué es la energía eólica y cómo funciona

Para explicar la energía eólica, partimos del momento en que el viento se encuentra con las palas del aerogenerador, diseñadas con una forma aerodinámica similar a la de las alas de un avión. Al pasar sobre las palas, el viento crea una diferencia de presión entre la parte superior y la inferior, generando una fuerza de sustentación que hace girar las palas alrededor del eje principal. Este movimiento de rotación se transmite al interior de la nacelle, donde un multiplicador de velocidad acelera el movimiento del eje principal hasta alcanzar entre 1.500 y 1.800 revoluciones por minuto. El eje principal funciona a bajas revoluciones y está conectado posteriormente a un multiplicador de par/velocidad que transfiere la fuerza cinética a un generador eléctrico que, mediante el principio de inducción electromagnética, convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica en forma de corriente alterna (AC) a la frecuencia de la red. Posteriormente, tras elevar su tensión mediante un transformador, la electricidad se introduce en una subestación eléctrica, que a su vez eleva aún más la tensión para adaptarla a la de la red eléctrica pública y, finalmente, inyectarla en la propia red.

Los principales componentes de un aerogenerador

  • Palas

    Normalmente son tres y están diseñadas para captar la máxima cantidad de energía del viento. Pueden alcanzar longitudes impresionantes, de hasta 80 metros o más, y están fabricadas con materiales ligeros pero resistentes, como la fibra de vidrio.

  • Rotor

    Está formado por las palas y el eje principal. Su movimiento aprovecha la sustentación aerodinámica: la forma asimétrica de las palas hace que el viento cree una diferencia de presión, generando la fuerza de sustentación necesaria para hacer girar todo el sistema.

  • Nacelle

    Situada en la parte superior de la torre, alberga el núcleo tecnológico del aerogenerador. Contiene el multiplicador de velocidad, que aumenta la velocidad del eje principal, el generador, que convierte la energía mecánica en eléctrica, y los sistemas de control para supervisar la eficiencia y la seguridad.

  • Torre

    De acero u hormigón armado, sostiene la nacelle y las palas a una altura óptima para captar el viento. Su altura puede variar, de media, entre 80 y 140 metros, en función de la potencia del aerogenerador y de las características del emplazamiento.

Terrestre y offshore: dónde captamos el viento

Aunque las turbinas están instaladas a una distancia considerable unas de otras, suelen agruparse para formar los denominados parques eólicos. Estos pueden estar situados en tierra (onshore) o en alta mar (offshore).

  • Onshore: el parque eólico se encuentra en tierra firme, a menudo en zonas rurales o montañosas donde el viento sopla con mayor intensidad. La proximidad a la red reduce la pérdida de energía durante el transporte, mientras que la construcción y el mantenimiento también pueden favorecer la economía local.

  • Offshore: en este caso, los aerogeneradores se instalan en alta mar. Aprovechan vientos más fuertes y constantes, lo que permite obtener una producción de energía mayor y más predecible que en tierra. Pueden instalarse sobre cimentaciones fijas (monopile, gravity base) o flotantes (floating), en función de la profundidad del agua y de las condiciones del fondo marino. Las instalaciones offshore, gracias a su mayor capacidad de producción, ofrecen un importante potencial de crecimiento para la energía eólica.

Ventajas y retos de la energía eólica

Al igual que otras fuentes de energía renovable, la energía eólica ofrece una serie de ventajas significativas. Estas son las principales.

  • Disponibilidad y amplia distribución

    La energía eólica se obtiene de una fuente renovable y ampliamente disponible en la naturaleza, que también puede utilizarse en zonas que de otro modo no serían productivas. Aunque no es gestionable, cuenta con modelos de previsión precisos y consolidados.

  • Desarrollo vertical

    Al desarrollarse en altura, los aerogeneradores facilitan el uso de los terrenos circundantes, donde pueden continuar las actividades productivas habituales, como la agricultura.

  • Alta tasa de eficiencia

    Según la ley de Betz, el 59,3 % de la energía cinética del viento puede convertirse en energía eléctrica. Aunque se trata de un límite máximo teórico que disminuye en condiciones reales, sigue siendo un dato muy interesante.

El uso de la energía eólica también plantea retos tecnológicos que el sector está abordando y superando con soluciones cada vez más avanzadas. El principal está relacionado con la intermitencia: la producción de energía depende de la variabilidad natural del viento, que puede cambiar en intensidad y dirección. Actualmente, esta característica se gestiona y equilibra eficazmente gracias al desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y a la integración con otras fuentes renovables, como la solar.

Target raggiunti e prospettive future

La historia de la energía eólica

La idea de aprovechar la fuerza del viento se remonta a miles de años. Los primeros molinos de viento aparecieron en Persia ya en el siglo VII d. C., mientras que en Europa se extendieron ampliamente durante la Edad Media. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX, con la llegada de la electricidad, cuando se desarrolló la idea de transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica.

1887

El profesor escocés James Blyth construye el primer aerogenerador con velas de tela (o «molino de viento») en su casa de vacaciones en Marykirk.

1941

En Vermont se construye el aerogenerador Smith-Putnam, el primero del mundo capaz de generar más de 1 MW de electricidad.

1956

Johannes Juul construye en Gedser, Dinamarca, un aerogenerador de tres palas y 200 kW de potencia que se convertirá en un prototipo de referencia.

1980

Se instala en New Hampshire el primer parque eólico del mundo, compuesto por 20 aerogeneradores de 30 kW cada uno.

1991

En Dinamarca se inaugura el primer parque eólico offshore del mundo.

2028

Es la fecha prevista para la finalización de Dogger Bank Wind Farm, el mayor parque eólico offshore del mundo.

Las nuevas fronteras de la energía eólica offshore y la consolidación de las instalaciones onshore demuestran cómo el potencial de esta fuente de energía continúa traduciéndose en resultados concretos. La integración de tecnologías digitales y nuevos modelos de almacenamiento energético contribuye a gestionar eficazmente la variabilidad del viento. El desarrollo de la energía eólica puede contribuir a crear valor a largo plazo, como parte del proceso más amplio de transición energética.

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