El compromiso de Plenitude con la energía eólica

El recorrido de Plenitude para transformar la fuerza del viento en energía cuenta con parques eólicos operativos en Italia, Kazajistán, Alemania, Reino Unido, Francia y España. Esta red global se desarrolla constantemente en torno a dos líneas estratégicas: la consolidación de las instalaciones terrestres y el desarrollo de importantes proyectos offshore en el Mediterráneo y el mar del Norte.

En cuanto a la energía eólica terrestre en Italia, Plenitude cuenta con aproximadamente 40 parques concentrados en Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzos y Sicilia, entre los que destacan la instalación de Borgia, en Calabria, y la de Banzi, en Puglia. Su presencia europea se extiende a España, con los parques de El Monte y Numancia como referentes. En Francia, un acuerdo con Neoen permitió adquirir 14 instalaciones en siete regiones diferentes. La actividad de Plenitude se extiende también a la región de Aktobe, en Kazajistán, con los parques Badamsha 1 y 2.

Paralelamente, Plenitude está a la vanguardia del sector de la energía eólica offshore. A través de Vårgrønn, la joint venture con HitecVision, participa activamente en iniciativas internacionales como el parque Baltic 2, en el mar Báltico alemán, y el ambicioso proyecto Dogger Bank, en Reino Unido, que, con sus 3,6 GW de capacidad, representa el mayor parque eólico marino del mundo.

La eólica flotante representa un paso decisivo para el sector, con los parques GreenVolt y Cenos actualmente en fase de construcción en aguas escocesas. Una evolución que también tiene como protagonista al mar italiano, donde Plenitude participa en el desarrollo de algunos de los proyectos flotantes más avanzados de la cuenca mediterránea, tanto directamente como a través de Divento, un consorcio estratégico en el que participan GreenIT, Copenhagen Infrastructure Partners, 7 Seas Wind Power y NiceTechnology.