Agricultura y energía solar
Agrivoltaica es el término utilizado para describir la instalación de parques solares en terrenos agrícolas de modo que ambas actividades puedan integrarse. Los paneles se instalan a una altura suficiente para que resulten menos invasivos o pueden utilizarse para crear zonas de sombra beneficiosas para determinados cultivos. También pueden incorporar sensores para monitorizar las condiciones del suelo y de las plantas, optimizando así el riego y la fertilización. En Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca, Plenitude ha construido una planta fotovoltaica con una capacidad instalada de 220 MW. Con una superficie de aproximadamente 286 hectáreas, se encuentra entre las principales instalaciones de la región de Castilla y León.