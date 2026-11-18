Creemos que fomentar la diversidad significa crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda expresar al máximo su potencial, contribuyendo al crecimiento y al bienestar colectivos. La D&I no es una meta que alcanzar, sino un proceso continuo que requiere escucha, compromiso y responsabilidad compartida. Es un proceso que se construye día a día mediante acciones concretas.

Para respaldar este camino, hemos incluido la promoción de la diversidad y la inclusión entre nuestros objetivos de beneficio común como Società Benefit, adoptando políticas estructuradas y obteniendo una importante certificación que confirma la solidez y la concreción de nuestras acciones: la certificación UNI/PdR 125:2022 de igualdad de género, concedida a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit para contribuir a crear un entorno laboral inclusivo. Este enfoque se refuerza con la adopción de documentos y políticas específicos de Eni, entre ellos el Código Ético, que define los valores y principios rectores de la organización; la Zero Tolerance Policy, que garantiza un entorno de trabajo libre de violencia y acoso; y la Policy ECG Diversity and Inclusion, que promueve la difusión de la cultura D&I mediante iniciativas de formación y comunicación.

Esto demuestra nuestro compromiso con unos estándares elevados de equidad, inclusión y respeto hacia las personas, mediante sistemas de seguimiento y mejora continua.