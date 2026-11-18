Valorar las diferencias para marcar la diferencia.
Creemos que fomentar la diversidad significa crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda expresar al máximo su potencial, contribuyendo al crecimiento y al bienestar colectivos. La D&I no es una meta que alcanzar, sino un proceso continuo que requiere escucha, compromiso y responsabilidad compartida. Es un proceso que se construye día a día mediante acciones concretas.
Para respaldar este camino, hemos incluido la promoción de la diversidad y la inclusión entre nuestros objetivos de beneficio común como Società Benefit, adoptando políticas estructuradas y obteniendo una importante certificación que confirma la solidez y la concreción de nuestras acciones: la certificación UNI/PdR 125:2022 de igualdad de género, concedida a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit para contribuir a crear un entorno laboral inclusivo. Este enfoque se refuerza con la adopción de documentos y políticas específicos de Eni, entre ellos el Código Ético, que define los valores y principios rectores de la organización; la Zero Tolerance Policy, que garantiza un entorno de trabajo libre de violencia y acoso; y la Policy ECG Diversity and Inclusion, que promueve la difusión de la cultura D&I mediante iniciativas de formación y comunicación.
Esto demuestra nuestro compromiso con unos estándares elevados de equidad, inclusión y respeto hacia las personas, mediante sistemas de seguimiento y mejora continua.
Promover y valorar las diferencias forma parte de nuestra identidad: una riqueza que impulsa nuevas ideas y soluciones cada día, contribuyendo a que nuestra organización esté más orientada al cambio.
Todo ello se traduce en acciones concretas y medibles, coherentes con los valores de la empresa y basadas en tres pilares principales: la escucha activa de las personas para comprender sus necesidades y expectativas; la formación específica para desarrollar la conciencia y las competencias inclusivas; y los eventos de sensibilización para fomentar el diálogo y la inclusión. El objetivo es generar un impacto real, transformando los principios de Diversity & Inclusion en comportamientos cotidianos y contribuyendo a un entorno de trabajo cada vez más equitativo.
La valoración de la diversidad y la inclusión es un camino que construimos cada día. Lo impulsamos mediante acciones e iniciativas específicas, reforzando paso a paso una cultura cada vez más consciente y orientada al cambio.
Creación de la Allyship Community para promover una cultura de inclusión y responsabilidad compartida, fomentando comportamientos de apoyo activo en toda la empresa.
Obtención de la certificación UNI/PdR 125:2022 de igualdad de género, que reconoce el compromiso de la empresa con la promoción de la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades mediante políticas destinadas a garantizar un entorno laboral inclusivo, libre de discriminación y orientado a valorar la diversidad y el desarrollo profesional.
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, renovamos nuestro compromiso contra los estereotipos de género con la iniciativa «Ballshit», promoviendo la concienciación y combatiendo los sesgos para fomentar una cultura más inclusiva e igualitaria.
Lanzamos la iniciativa interna «Un viaje hacia la conciencia financiera», un programa de educación financiera y sensibilización sobre la violencia económica con eventos, testimonios y seminarios web dirigidos a las personas de nuestra empresa.
Formación para mandos intermedios: cuatro sesiones formativas sobre la gestión de la diversidad cultural, con especial atención a la inclusión, la comunicación intercultural y la valoración de las diferencias dentro de los equipos.
Promovimos la iniciativa «Palabras indelebles» contra la violencia psicológica, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Evento interno con Noémie de Lattre, que, con motivo del 8 de marzo, nos invitó a reflexionar sobre los estereotipos de género utilizando el humor como herramienta para fomentar una mayor concienciación.
Descubre los proyectos y las actividades que convierten nuestro compromiso con Diversity & Inclusion en un valor compartido, promoviendo el respeto por las diferencias y contribuyendo cada día a crear un entorno laboral cada vez más inclusivo.