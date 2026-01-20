Un festival à vivre aussi sur les réseaux sociaux

Le Primavera Sound 2026 a également été l’occasion de faire vivre Barcelone sur nos réseaux sociaux à travers le regard de créateurs de contenu et de talents venus d’Italie, d’Espagne et de France. Un récit allant au-delà du festival pour devenir un véritable guide de la ville : lieux emblématiques, établissements historiques, boutiques vintage où dénicher des vêtements de seconde main, restaurants et adresses où savourer les spécialités catalanes. Énergie urbaine, musique et Plenitude se sont entremêlées dans des contenus conçus pour accompagner la communauté à la découverte du visage le plus contemporain de la ville. Le projet a été pensé pour faire participer activement la communauté en ligne et lui faire découvrir l’énergie du festival ainsi que celle de la ville qui l’accueille. Le récit s’est ensuite poursuivi au Parc del Fòrum, cœur du Primavera Sound, où les créateurs ont suivi de près nos initiatives et l’expérience de la Plenitude Stage. Ils ont partagé des moments, des ambiances et des contenus en direct conçus pour capter et transmettre l’énergie du public, y compris à celles et ceux qui n’ont pas pu vivre l’événement sur place.

Afin de renforcer davantage l’implication de la communauté, un jeu-concours sur les réseaux sociaux2 a été organisé en Espagne pour les abonnés de la page Instagram « Plenitude España ». Il a offert aux personnes résidant en Espagne la possibilité de gagner des billets pour assister au Primavera Sound Barcelona et voir en direct les performances de leurs artistes préférés.