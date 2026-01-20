Plenitude, Partenaire énergie du Primavera Sound 2026

Pour la cinquième année consécutive, nous avons contribué à alimenter le rythme de l’un des plus grands festivals de musique d’Europe.

La musique a résonné lors de l’un des plus grands festivals européens, qui s’est déroulé du 3 au 7 juin 2026 au Parc del Fòrum de Barcelone, avec des artistes internationaux tels que Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox et bien d’autres. Au cœur de notre présence se trouvait la Plenitude Stage, l’une des scènes officielles du festival, autour de laquelle a été installée une structure composée de 48 panneaux photovoltaïques reliés à une batterie de stockage. Pendant la journée, les panneaux ont capté la lumière du soleil, tandis qu’après le coucher du soleil, l’énergie collectée a contribué à alimenter la scène lors des concerts du soir.

La structure photovoltaïque est également devenue une installation lumineuse, dans laquelle les panneaux ont contribué à créer une expérience visuelle immersive pour le public de la Plenitude Stage. Grâce à un système d’éclairage intégré, ils se sont transformés en un élément artistique conçu pour faire participer le public à un spectacle de lumières et de couleurs plaçant l’énergie au cœur du show.

Pour compléter cette approche, nous avons répondu aux besoins énergétiques1 du festival en fournissant de l’électricité certifiée par des Garanties d’Origine européennes comme étant produite et injectée dans le réseau par des installations alimentées par des sources renouvelables.

Un festival à vivre aussi sur les réseaux sociaux

Le Primavera Sound 2026 a également été l’occasion de faire vivre Barcelone sur nos réseaux sociaux à travers le regard de créateurs de contenu et de talents venus d’Italie, d’Espagne et de France. Un récit allant au-delà du festival pour devenir un véritable guide de la ville : lieux emblématiques, établissements historiques, boutiques vintage où dénicher des vêtements de seconde main, restaurants et adresses où savourer les spécialités catalanes. Énergie urbaine, musique et Plenitude se sont entremêlées dans des contenus conçus pour accompagner la communauté à la découverte du visage le plus contemporain de la ville. Le projet a été pensé pour faire participer activement la communauté en ligne et lui faire découvrir l’énergie du festival ainsi que celle de la ville qui l’accueille. Le récit s’est ensuite poursuivi au Parc del Fòrum, cœur du Primavera Sound, où les créateurs ont suivi de près nos initiatives et l’expérience de la Plenitude Stage. Ils ont partagé des moments, des ambiances et des contenus en direct conçus pour capter et transmettre l’énergie du public, y compris à celles et ceux qui n’ont pas pu vivre l’événement sur place.

Afin de renforcer davantage l’implication de la communauté, un jeu-concours sur les réseaux sociaux2 a été organisé en Espagne pour les abonnés de la page Instagram « Plenitude España ». Il a offert aux personnes résidant en Espagne la possibilité de gagner des billets pour assister au Primavera Sound Barcelona et voir en direct les performances de leurs artistes préférés.

Regarde la vidéo

Musique, énergie, transformation. Un partenariat en constante évolution

La collaboration entre Plenitude et Primavera Sound Barcelone a débuté en 2022, lorsque Plenitude a contribué à la réalisation d’une scène alimentée par des batteries rechargées avec de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En 2023, le projet a été étendu à d’autres villes accueillant l’événement, à savoir Madrid et Porto. En 2024, des solutions supplémentaires ont été mises en œuvre afin de contribuer à l’amélioration des performances énergétiques du festival et à la réduction d’une partie des émissions associées à ses activités. En 2025, le système a été complété par des solutions de stockage afin de contribuer à l’alimentation de scènes et d’espaces dédiés supplémentaires.

Avec l’édition 2026, le partenariat a confirmé et renforcé un modèle réunissant divertissement, technologie et transition énergétique. Il a ainsi transformé le langage de la musique en un récit concret d’innovation, faisant du festival un exemple international d’intégration entre énergie et musique.

1 La performance énergétique de la manifestation a été calculée en termes de réduction des émissions. La réduction des émissions a été déterminée en comparant les données énergétiques de l’édition 2024 avec celles de l’événement de 2017, sur la base de la consommation réelle de diesel et de l’énergie prélevée sur le réseau électrique. Des facteurs conversion des valeurs d’émissions, cohérents avec les années de référence et issus de sources institutionnelles (REE). Le calcul a également pris en compte les éventuelles modifications structurelles apportées au festival au fil du temps.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf