La structure photovoltaïque est également devenue une installation lumineuse, dans laquelle les panneaux ont contribué à créer une expérience visuelle immersive pour le public de la Plenitude Stage. Grâce à un système d’éclairage intégré, ils se sont transformés en un élément artistique conçu pour faire participer le public à un spectacle de lumières et de couleurs plaçant l’énergie au cœur du show.
Pour compléter cette approche, nous avons répondu aux besoins énergétiques1 du festival en fournissant de l’électricité certifiée par des Garanties d’Origine européennes comme étant produite et injectée dans le réseau par des installations alimentées par des sources renouvelables.