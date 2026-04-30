Politique HSE
Nous opérons dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables et dans la fourniture de services énergétiques à nos clients, en nous engageant de manière durable à respecter les plus hauts niveaux de sécurité, de santé et de protection de l’environnement.
La santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires commerciaux, des communautés dans lesquelles nous opérons, la protection de l’environnement et l’intégrité de nos installations de production sont des éléments prioritaires à chaque étape de nos activités.
Notre politique est guidée par les engagements suivants :
Engagement en matière de Santé et de Sécurité
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La prévention avant tout
La sécurité est la responsabilité de tous. Nous demandons à chaque membre de notre équipe de s’impliquer activement dans la prévention des incidents et des accidents par l’identification, le signalement et la réduction des risques dans chaque activité. En outre, Plenitude s’engage à protéger la santé, la sécurité et l’intégrité psychophysique des personnes et des partenaires, en garantissant leur intégrité, ainsi que celle des actifs, notamment par le biais de campagnes et d’initiatives ciblées.
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Formation et sensibilisation
Nous fournissons une formation adéquate et continue à chacun de nos collaborateurs afin de le rendre compétent dans l’exécution de ses activités en toute sécurité.
Nous promouvons la sensibilisation aux risques et aux meilleures pratiques pour les atténuer, par le biais de programmes d’information et de sensibilisation.
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Engagement en faveur de l’Environnement
Cette politique reflète notre engagement en faveur d’un avenir durable et prospère, pour le développement et la diffusion de solutions énergétiques qui améliorent la vie des personnes et préservent notre planète.