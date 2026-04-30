Politique HSE

Nous opérons dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables et dans la fourniture de services énergétiques à nos clients, en nous engageant de manière durable à respecter les plus hauts niveaux de sécurité, de santé et de protection de l’environnement.


La santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires commerciaux, des communautés dans lesquelles nous opérons, la protection de l’environnement et l’intégrité de nos installations de production sont des éléments prioritaires à chaque étape de nos activités.

 

Notre politique est guidée par les engagements suivants :

Engagement en matière de Santé et de Sécurité

  • La prévention avant tout

    La sécurité est la responsabilité de tous. Nous demandons à chaque membre de notre équipe de s’impliquer activement dans la prévention des incidents et des accidents par l’identification, le signalement et la réduction des risques dans chaque activité. En outre, Plenitude s’engage à protéger la santé, la sécurité et l’intégrité psychophysique des personnes et des partenaires, en garantissant leur intégrité, ainsi que celle des actifs, notamment par le biais de campagnes et d’initiatives ciblées.

  • Formation et sensibilisation

    Nous fournissons une formation adéquate et continue à chacun de nos collaborateurs afin de le rendre compétent dans l’exécution de ses activités en toute sécurité.
    Nous promouvons la sensibilisation aux risques et aux meilleures pratiques pour les atténuer, par le biais de programmes d’information et de sensibilisation.

  • Règles et normes

    Nous nous engageons à respecter et à nous conformer strictement aux lois, réglementations et normes internationales applicables en matière de santé et de sécurité dans chaque région où nous opérons.

Engagement en faveur de l’Environnement

  • Durabilité environnementale

    Nous croyons en une transition juste. Nous nous engageons à minimiser l’impact environnemental de nos activités, à promouvoir l’utilisation responsable des ressources et la protection de la biodiversité grâce à des pratiques de gestion durable.

  • Efficacité énergétique

    Nous promouvons l’efficacité énergétique et l’utilisation responsable des ressources énergétiques dans nos installations et dans nos opérations.

  • Innovation technologique

    Nous développons et mettons en œuvre des solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, en guidant activement le parcours de transition énergétique.

Cette politique reflète notre engagement en faveur d’un avenir durable et prospère, pour le développement et la diffusion de solutions énergétiques qui améliorent la vie des personnes et préservent notre planète.