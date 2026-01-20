Plusieurs voix, un nouveau projet tourné vers l'avenir

Encourager le développement de l'innovation durable et sensibiliser le public à ces enjeux à l'échelle mondiale sont quelques-uns des objectifs du conseil d'administration de ZustainabilitY , chargé de promouvoir la création de nouveaux projets dans ce domaine. Il vise également à diffuser la culture du développement durable au sein de l'entreprise en écoutant activement ses jeunes membres, en encourageant leur implication dans le processus d'innovation et en valorisant leur créativité et leurs compétences au bénéfice de tous les collaborateurs de Plenitude .



Le conseil d'administration 2025 est composé de 11 membres issus de 5 pays, dont la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Kazakhstan. Le conseil d'administration de ZY a été fondé en 2024, suite à l'appel à l'innovation « Ensemble pour l'avenir », auquel a participé l'équipe dirigée par Sara Jeribi , cheffe de projet . Plenitude France, a proposé la mise en place d'un groupe de travail interne transnational composé de représentants des générations Z et Y, d'où le nom ZustainabilitY Board.