“ Dark Mode Ads ” : l’avenir de la communication urbaine selon Eni Plenitude
Un projet qui vise à allier technologie et réduction de la consommation afin de favoriser une nouvelle approche de la publicité.
Eni Plenitude SpA Società Benefit, s’engage à promouvoir des initiatives qui conjuguent innovation et une plus grande conscience de l’usage de l’énergie, y compris dans la conception des messages publicitaires diffusés dans les espaces urbains.
La publicité est un mode de communication capable de toucher un large public au quotidien et de traverser les espaces urbains. Aujourd’hui, toutefois, elle est appelée à évoluer. C’est dans ce contexte qu’est né “ Dark Mode Ads1 ”, le nouveau projet de Eni Plenitude SpA Società Benefit, conçu pour les campagnes publicitaires en Italie, Espagne et France. Réalisé en collaboration avec l’agence créative LePub, ce projet vise à réduire la consommation d’énergie des contenus publicitaires diffusés sur écrans LED par rapport aux formats traditionnels.
Une initiative éclairante
Le projet démarre à partir des vitrines et des écrans LED présents dans les magasins Plenitude en Italie et dans les espaces Digital Out of Home (DOOH)2 en Italie, en Espagne et en France, qui passent désormais toutes les créations en mode sombre, en conservant lisibilité et impact visuel, tout en réduisant la consommation énergétique par rapport aux annonces publicitaires précédentes.
Cela est confirmé par l’étude menée en Italie par Certimac3, institut de recherche indépendant mandaté par Eni Plenitude SpA Società Benefit, qui a mis en évidence que les teintes plus sombres nécessitent moins d’énergie, car chaque pixel requiert une intensité plus faible pour être reproduit sur des écrans LED.
La première affiche en mode sombre a été réalisée à Madrid, sur la Plaza Callao, l’un des principaux symboles européens de la communication digitale, et simultanément à Castel Sant’Angelo - Lungotevere Prati à Rome, ainsi qu’à La Défense à Paris, villes emblématiques dans les pays où Plenitude est également présente avec ses activités de vente au détail.
C’est ainsi que l’on ouvre la voie à un changement plus large : dans un monde où chaque message compte, nous souhaitons inviter les entreprises, les marques et les acteurs du secteur à faire leur part, en contribuant à réduire la consommation énergétique dans la communication publicitaire extérieure.
1. “ Dark Mode Ads ” : publicités en mode sombre.
2. Publicité extérieure digitale utilisant des écrans LED, des totems et des écrans géants dans des espaces publics à fort trafic (rues, gares, centres commerciaux) pour diffuser des contenus dynamiques, vidéo et interactifs, actualisables en temps réel.
3. Lien vers l'étude réalisée par la société Certimac en Italie en mars 2026 : https://corporate.eniplenitude.com/content/dam/plenitude-corporate/documents/eng/chi-siamo/partnership-ed-eventi/dark-mode-ads/Dark_Mode_Ads_Reporting_Measurement_Campaign_Energy_Savings_Verification_ENG.pdf