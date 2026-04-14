Une initiative éclairante

Le projet démarre à partir des vitrines et des écrans LED présents dans les magasins Plenitude en Italie et dans les espaces Digital Out of Home (DOOH)2 en Italie, en Espagne et en France, qui passent désormais toutes les créations en mode sombre, en conservant lisibilité et impact visuel, tout en réduisant la consommation énergétique par rapport aux annonces publicitaires précédentes.

Cela est confirmé par l’étude menée en Italie par Certimac3, institut de recherche indépendant mandaté par Eni Plenitude SpA Società Benefit, qui a mis en évidence que les teintes plus sombres nécessitent moins d’énergie, car chaque pixel requiert une intensité plus faible pour être reproduit sur des écrans LED.

La première affiche en mode sombre a été réalisée à Madrid, sur la Plaza Callao, l’un des principaux symboles européens de la communication digitale, et simultanément à Castel Sant’Angelo - Lungotevere Prati à Rome, ainsi qu’à La Défense à Paris, villes emblématiques dans les pays où Plenitude est également présente avec ses activités de vente au détail.

C’est ainsi que l’on ouvre la voie à un changement plus large : dans un monde où chaque message compte, nous souhaitons inviter les entreprises, les marques et les acteurs du secteur à faire leur part, en contribuant à réduire la consommation énergétique dans la communication publicitaire extérieure.