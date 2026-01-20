Plenitude au Primavera Sound Festival 2025 en tant que partenaire énergétique.

À Barcelone, nous avons pris part à la scène musicale pour la quatrième année consécutive, en soutenant le festival le plus emblématique d’Europe dans son engagement pour une durabilité accrue.

La musique est une fois de plus le cœur battant du changement : pour l’édition 2025, Plenitude a été partenaire énergétique du Primavera Sound 2025.

Pour poursuivre l’engagement – débuté en 2022 – visant à rendre plus efficace le festival historique de Barcelone. Du 4 au 8 juin au Parc del Fòrum, des artistes internationaux tels que Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central CEE, Jamie XX et Beach House, entre autres, se sont produits.

Cette année, lors d’une édition record avec un public de 293 000 participants, Plenitude a installé des batteries haute efficacité qui ont contribué à alimenter jusqu’à 7 scènes du festival, y compris la scène « Plenitude by Nitsa » organisée par NitsaClub – club musical le plus ancien et pilier de la scène électronique barcelonaise. La scène était entourée d’une installation visuelle immersive, dont les écrans projetaient des images en direct du public et des données en temps réel sur la contribution de Plenitude à l’amélioration de l’efficacité énergétique du festival.

De plus, Plenitude a mis à disposition du personnel 8 voiturettes de golf 100 % électriques pour la mobilité à l’intérieur du Parc del Fòrum, et l’une des scènes a été alimentée par de l’énergie renouvelable certifiée avec Garanties d’Origine produite et injectée dans le réseau.

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