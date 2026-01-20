Cette année, lors d’une édition record avec un public de 293 000 participants, Plenitude a installé des batteries haute efficacité qui ont contribué à alimenter jusqu’à 7 scènes du festival, y compris la scène « Plenitude by Nitsa » organisée par NitsaClub – club musical le plus ancien et pilier de la scène électronique barcelonaise. La scène était entourée d’une installation visuelle immersive, dont les écrans projetaient des images en direct du public et des données en temps réel sur la contribution de Plenitude à l’amélioration de l’efficacité énergétique du festival.

De plus, Plenitude a mis à disposition du personnel 8 voiturettes de golf 100 % électriques pour la mobilité à l’intérieur du Parc del Fòrum, et l’une des scènes a été alimentée par de l’énergie renouvelable certifiée avec Garanties d’Origine produite et injectée dans le réseau.