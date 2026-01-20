En 2022, nous avons soutenu Caritas Italiana dans le renforcement des activités et des interventions de lutte contre la pauvreté éducative, en soutenant 10 projets dans toute l'Italie et en impliquant environ 600 jeunes âgés de 10 à 29 ans issus de communautés défavorisées dans des ateliers et des activités.

Ateliers de théâtre, réalisation vidéo, gestion des émotions, « compétences intégratives » pour les personnes en situation de handicap, cours de préparation aux examens universitaires et bien plus encore. Grâce à notre soutien , des stages professionnels, des programmes de renforcement, des programmes de remédiation scolaire, ainsi que des programmes sportifs et de bénévolat ont été mis en place.