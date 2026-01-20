Dynamisons le changement
Plenitude et Caritas Italienne ensemble contre la pauvreté éducative.
Un avenir précieux commence par des choix conscients aujourd’hui.
Depuis juillet 2021, nous sommes devenus une Société à mission et nous nous engageons donc à poursuivre des objectifs d'intérêt commun spécifiques dans le but d'avoir un impact positif sur les personnes, l'environnement et les communautés dans lesquelles nous opérons.
Inspirés par nos objectifs d'intérêt général, nous cherchons à créer de la valeur localement, notamment grâce à notre engagement associatif. Plus précisément, en 2022, nous avons soutenu un projet majeur de lutte contre la précarité éducative, définie comme la privation des enfants et des jeunes issus de familles en situation de précarité sociale et économique d'apprendre, d'expérimenter, de se développer et de laisser libre cours à leurs compétences, leurs talents et leurs aspirations.
10 projets pour grandir ensemble
En 2022, nous avons soutenu Caritas Italiana dans le renforcement des activités et des interventions de lutte contre la pauvreté éducative, en soutenant 10 projets dans toute l'Italie et en impliquant environ 600 jeunes âgés de 10 à 29 ans issus de communautés défavorisées dans des ateliers et des activités.
Ateliers de théâtre, réalisation vidéo, gestion des émotions, « compétences intégratives » pour les personnes en situation de handicap, cours de préparation aux examens universitaires et bien plus encore. Grâce à notre soutien , des stages professionnels, des programmes de renforcement, des programmes de remédiation scolaire, ainsi que des programmes sportifs et de bénévolat ont été mis en place.
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"Construire des images"
Faenza - Un cours de réalisation vidéo pour apprendre les techniques et aborder des questions telles que la protection de l'environnement et les droits de l'homme, réunissant des participants de zones particulièrement touchées par la pandémie. Les vidéos seront partagées sur les réseaux sociaux et présentées lors de l'événement final.
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"Une clé ouvre l'horizon "
Iglesias - Le projet est hébergé dans une ferme et comprend des « ateliers expérientiels » — impression 3D, coworking, dessin et graffiti, conception de costumes, musique et vidéo Web — pour 20 adolescents en traitement à l'unité de neuropsychiatrie infantile de l'autorité sanitaire locale d'Iglesias.
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"J’ai un rêve : apprendre en grandissant;
Andria -Andria - Un projet de soutien aux mineurs issus de milieux défavorisés pour prévenir le décrochage scolaire. Le diocèse propose des activités périscolaires et des ateliers (dessin, photographie et musique) aux enfants. Les familles sont également invitées à participer. Ils sont aidés grâce à l'écoute psychologique. .
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"ProtagoNEETsti"
Syracuse - Ateliers, programmes de formation et de sport, volontariat et stages pour développer le potentiel des NEET, des jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire mais qui ne sont ni en emploi ni en études.
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"J'ai besoin de toi"
Acerra - Expériences de volontariat, stages professionnels, soutien financier pour les tests universitaires, séances de gestion émotionnelle et ateliers pour les jeunes en situation de handicap pour réduire le risque de décrochage scolaire et favoriser l'intégration.
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"Frontière Sud"
Agrigente - Techniques et méthodologies théâtrales pour calmer les comportements agressifs et destructeurs et accroître la conscience, le choix, la responsabilité, l'autonomie et la confiance. La représentation finale est conçue comme un moment de partage avec la communauté et les familles.
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"Création. Le théâtre de la réalité "
Alba - Les enfants de 10 à 16 ans, y compris ceux présentant des troubles spécifiques des apprentissages, sont guidés à la découverte des richesses du territoire. Des ateliers d'éducation à l'environnement, de danse, de cuisine et de soutien scolaire sont également prévus.
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"Désirs et expériences"
Piana degli Albanesi - Programmes de formation et d'orientation menant au monde du travail. Ils orientent les jeunes vers les postes les plus adaptés et leur offrent l'opportunité de les découvrir grâce à des stages d'environ quatre mois.
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"L'appétit vient en étudiant"
Cassano all’Jonio - Service de musicothérapie et de soutien psychologique pour les familles de mineurs vivant dans des milieux sociaux défavorisés. Les enfants reçoivent un repas par jour et peuvent bénéficier d'une garderie périscolaire et d'activités l'après-midi. tels que des cours de sport, des ateliers de céramique et de dessin.
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"Une carte pour s'orienter"
Pavie - La création d'une « carte d'orientation » semestrielle s'appuie sur des activités de formation, du bénévolat et des stages. Des experts sont également recrutés pour améliorer le bien-être émotionnel et gérer efficacement le temps et l'argent.
Les objectifs de la collaboration
Grâce aux projets que nous avons soutenus, nous avons eu l’opportunité de rayonner dans toute la péninsule, en contribuant concrètement au développement de la culture et des talents, en donnant aux filles et aux garçons impliqués la possibilité de se construire un avenir et de s’intégrer dans la société, malgré des situations économiques, physiques ou familiales fragiles.