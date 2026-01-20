Avec la Banco dell'Energia pour lutter contre la précarité énergétique

En tant qu'entreprise à but lucratif, nous nous engageons à créer de la valeur partagée pour les communautés et les territoires où nous opérons, notamment par des initiatives favorisant l'inclusion sociale et la lutte contre la précarité scolaire et énergétique. À cet égard, nous partageons pleinement les valeurs promues par la Fondazione Banco dell'Energia, organisation philanthropique, et sa mission: garantir un accès inclusif et durable à l'énergie aux familles en difficulté économique et sociale. La signature du Manifeste « Ensemble contre la précarité énergétique » et l'adhésion au Conseil d'administration de la Fondation Banco dell'Energia confirment notre engagement dans ce domaine.

  • “La collaboration avec la Banco dell'Energia marque une nouvelle étape importante dans le parcours de Plenitude en tant qu'entreprise à vocation sociale. Soutenir les initiatives de la Fondation Banco dell’Energia confirme notre engagement à lutter contre la précarité énergétique en promouvant des solutions innovantes visant à réduire la consommation et à promouvoir une gestion collective de l'énergie.”

  • Stefano Goberti - PDG de Plenitude

Domaines d'intervention

Les initiatives que nous soutenons avec la Banco dell'Energia concernent principalement les domaines suivants:

Soutien financier et efficacité énergétique

Ces projets visent à soutenir les familles et les personnes en difficulté économique et sociale, ainsi que les organisations du secteur tertiaire dans tout le pays. Plus précisément, les mesures de soutien comprennent une aide financière pour le paiement des factures d'énergie émises par tout fournisseur, le remplacement des ampoules et des anciens appareils par des modèles neufs et économes en énergie, et la formation de tuteurs en énergie à domicile (TED) pour aider les bénéficiaires à réduire le coût de leurs factures futures grâce à des programmes de sensibilisation et d'économie d'énergie.

 

En savoir plus

Création de Communautés d'Énergies Renouvelables et Solidaires (CERS)

Les Communautés d’Énergies Renouvelables et Solidaires (CERS) promeuvent la production et l'utilisation d'énergie issue de sources renouvelables, garantissant un accès équitable, favorisant l'inclusion sociale et favorisant la durabilité urbaine. Parmi les bénéficiaires figurent des associations, des organisations du tiers secteur et des familles vulnérables. Depuis 2023, en collaboration avec diverses associations, notamment la Fondation Con il Sud, nous avons contribué à la création de CER Un poste aussi pour toi, de La Cité Énergie, de CERtamente Insieme et de la Communauté Énergie et Solidarité Casa del Fanciullo.

Mais qu'est-ce qu'une communauté d'énergies renouvelables?
Découvrez-le avec nous en regardant la vidéo!

  

De nombreux projets, une énergie unique

Vous trouverez ci-dessous les projets que nous soutenons dans le cadre du volet « Soutien économique et efficacité énergétique »:

Changer + Changer les appareils gourmands en énergie

Le projet, né d'une collaboration avec la Croix-Rouge italienne (CRI), vise à soutenir plus de 750 familles en situation de précarité économique et sociale dans l'achat d'appareils électroménagers de nouvelle génération, en leur fournissant une assistance dédiée pour le transport, l'installation et la collecte des anciens appareils. L'initiative est déployée dans dix communes italiennes (Bénévent, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Civitavecchia, Giaveno, Giulianova, Lecce, Ronciglione-Sutri et Sesto San Giovanni) et implique 40 bénévoles de la CRI formés pour accompagner les bénéficiaires dans des programmes d'éducation aux économies d'énergie.

Chaque maison est éclairée

Plus de 200 familles participent au projet, en collaboration avec la Fondation Ernesto Pellegrini et le Fonds communautaire Giambellino Lorenteggio (MI), qui prévoit: 

  • Soutien direct aux familles

    en payant les factures et en achetant des appareils et des ampoules économes en énergie.

  • Formation de 20 opérateurs

    sur le thème de l'économie et de l'efficacité énergétique et sur la qualification de tuteur en énergie domestique.

  • Sensibilisation aux économies d'énergie

    à travers des rencontres avec les habitants du quartier Giambellino Lorenteggio.

  • Efficacité énergétique

    avec une intervention dédiée au siège du Laboratoire de Quartier.

L'énergie en banlieue - Naples et Turin

« Énergie en Banlieue» est une initiative visant à soutenir 200 familles en situation de précarité énergétique vivant dans les banlieues de Naples et de Turin. Mis en œuvre en collaboration avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ce projet prévoit le paiement des factures d'énergie émises par tous les fournisseurs, le lancement de programmes de sensibilisation aux économies d'énergie animés par les TED (Tuteurs pour l'Énergie Domestique), et des interventions en matière d'efficacité énergétique par le remplacement des appareils énergivores par des appareils à haut rendement énergétique, réduisant ainsi le coût des factures futures.

Énergie consciente: sachez comment vous consommez

En collaboration avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous soutenons le projet «Énergie consciente » dans les communes de Côme, Appiano Gentile et Morbegno, qui concerne environ 240 familles. Plus précisément, cette initiative vise à :

  • Accroître la sensibilisation à la consommation d’énergie et faciliter l’accès aux outils et aux parcours d’efficacité énergétique.

  • Accompagner les personnes en situation de précarité économique et sociale dans le paiement des factures d’énergie et identifier des solutions d’efficacité énergétique.

Groupe de personnes souriant