Soutien financier et efficacité énergétique
Ces projets visent à soutenir les familles et les personnes en difficulté économique et sociale, ainsi que les organisations du secteur tertiaire dans tout le pays. Plus précisément, les mesures de soutien comprennent une aide financière pour le paiement des factures d'énergie émises par tout fournisseur, le remplacement des ampoules et des anciens appareils par des modèles neufs et économes en énergie, et la formation de tuteurs en énergie à domicile (TED) pour aider les bénéficiaires à réduire le coût de leurs factures futures grâce à des programmes de sensibilisation et d'économie d'énergie.
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