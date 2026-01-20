Avec la Banco dell'Energia pour lutter contre la précarité énergétique

En tant qu'entreprise à but lucratif, nous nous engageons à créer de la valeur partagée pour les communautés et les territoires où nous opérons, notamment par des initiatives favorisant l'inclusion sociale et la lutte contre la précarité scolaire et énergétique. À cet égard, nous partageons pleinement les valeurs promues par la Fondazione Banco dell'Energia, organisation philanthropique, et sa mission: garantir un accès inclusif et durable à l'énergie aux familles en difficulté économique et sociale. La signature du Manifeste « Ensemble contre la précarité énergétique » et l'adhésion au Conseil d'administration de la Fondation Banco dell'Energia confirment notre engagement dans ce domaine.