La Fondation Dynamo Camp est une organisation du tiers secteur qui propose des programmes de thérapie récréative adaptés aux enfants et adolescents atteints de troubles neurodéveloppementaux graves ou de maladies chroniques invalidantes, ainsi qu’à leurs familles.

Grâce à notre soutien, environ 210 enfants et adolescents ont pu participer chaque jour, pendant quatre semaines, aux Dynamo City Camps organisés à Milan, Rome et Florence. Ces camps leur ont offert gratuitement une variété d’activités de thérapie récréative, telles que des ateliers de théâtre, de comédie musicale, d’arts plastiques, de cirque et des expériences sensorielles.

Mais notre engagement ne s’arrête pas là. En juillet 2024, nous avons invité les clients du programme de fidélité « Plenitude Insieme » à soutenir, d’un simple clic et sans engagement financier, une semaine de séjour pour dix adolescents dans le camp résidentiel de la Fondation à Limestre, en Toscane. Grâce à plus de 55 000 clics reçus, Plenitude a pris en charge les frais de séjour, incluant l’hébergement, les repas et les activités de thérapie récréative, pour ces jeunes atteints de pathologies graves ou chroniques, du 20 au 28 juillet 2024.