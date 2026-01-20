Avec Dynamo Camp pour promouvoir le droit au bonheur
L'inclusion des enfants handicapés en Italie
Dans le nouveau rapport Istat intitulé « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap - année scolaire 2022/2023 » des données particulièrement significatives émergent et invitent à plusieurs réflexions. Au cours de l’année scolaire de référence, le nombre d’élèves en situation de handicap âgés de 6 à 18 ans s’élevait à environ 338 000, soit une augmentation de près de 7 % par rapport à l’année précédente.
Un autre élément pertinent est celui rapporté lors de l’audition de l’Istat devant le Comité technique scientifique de l’Observatoire national sur la condition des personnes handicapées.Il souligne que les ressources nécessaires aux familles pour jouer leur rôle de tampon social ne se limitent pas aux aspects économiques : elles sont aussi relationnelles. Or, ces ressources sont bien souvent insuffisantes pour garantir les soins nécessaires et une qualité de vie satisfaisante, tant pour les personnes handicapées que pour leurs proches.
1.Rapport Istat « L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Année scolaire 2022/2023 »
2.Rapport Istat « Audience Istat devant le Comité Technique Scientifique de l'observatoire National à la condition de personnes handicapées »
Le soutien de Plenitude aux Dynamo City Camps
La Fondation Dynamo Camp est une organisation du tiers secteur qui propose des programmes de thérapie récréative adaptés aux enfants et adolescents atteints de troubles neurodéveloppementaux graves ou de maladies chroniques invalidantes, ainsi qu’à leurs familles.
Grâce à notre soutien, environ 210 enfants et adolescents ont pu participer chaque jour, pendant quatre semaines, aux Dynamo City Camps organisés à Milan, Rome et Florence. Ces camps leur ont offert gratuitement une variété d’activités de thérapie récréative, telles que des ateliers de théâtre, de comédie musicale, d’arts plastiques, de cirque et des expériences sensorielles.
Mais notre engagement ne s’arrête pas là. En juillet 2024, nous avons invité les clients du programme de fidélité « Plenitude Insieme » à soutenir, d’un simple clic et sans engagement financier, une semaine de séjour pour dix adolescents dans le camp résidentiel de la Fondation à Limestre, en Toscane. Grâce à plus de 55 000 clics reçus, Plenitude a pris en charge les frais de séjour, incluant l’hébergement, les repas et les activités de thérapie récréative, pour ces jeunes atteints de pathologies graves ou chroniques, du 20 au 28 juillet 2024.
Les activités de la Fondation Dynamo Camp
Les visites de soins, les activités et les programmes proposés par Dynamo Camp s’inspirent de la thérapie récréative, une approche scientifique qui permet à chaque enfant de progresser à son propre rythme et selon ses propres limites. L’objectif est triple :
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créer des moments de vie et de plaisir
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renforcer la confiance en soi et révéler le potentiel de chacun
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favoriser le partage d’expériences similaires pour créer un réseau de soutien entre les familles
Au sein des Dynamo City Camps, les activités sont pensées et structurées en fonction des besoins des bénéficiaires présents et des possibilités offertes par le territoire. Cela inclut, par exemple, des ateliers sensoriels, artistiques, comédie musicale et théâtraux.