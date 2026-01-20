Résultats atteints

Dans le cadre d’un projet d’une durée d’un an — de décembre 2024 à novembre 2025 — Plenitude, en partenariat avec la Fondation Eni, a pour objectif d’apporter un soutien concret à environ 5 100 personnes en situation de précarité dans les villes de Rome, Naples et Turin. Dans ces mêmes villes, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2024, une opération de solidarité de Noël a été menée en partenariat avec la Communauté de Sant’Egidio.

Au total, 1 500 repas festifs accompagnés de cadeaux ont été distribués, apportant chaleur et réconfort aux personnes les plus précaires.