Maisons de l'amitié : là où commence un nouveau chemin vers l'inclusion
Aux côtés des plus fragiles
Dans les villes de Rome, Naples et Turin, Plenitude, en partenariat avec la Foundation Eni, soutient le projet « Maisons de l’Amitié » porté par la Communauté de Sant’Egidio. Ces lieux sont de véritables points de référence pour les personnes confrontées à des situations de précarité économique, sociale ou résidentielle. Les Maisons de l’Amitié fonctionnent comme des centres de solidarité, où l’écoute se transforme en actions concrètes. Chaque personne y reçoit une présence directe et un accompagnement personnalisé, adapté à ses besoins spécifiques.
Various forms of assistance for a single goal: inclusion
Among the beneficiaries of the initiative are, for example, young people living in poverty, the elderly and people experiencing homelessness. In Case dell’Amicizia, volunteers are committed to providing the necessary support, with special attention to each individual. In particular, the initiative offers:
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Food assistance and provision of appropriate clothing
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Legal advice
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Help with filling out applications for residence permits, citizenship, asylum, access to medical care, health information and personal hygiene services
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Support for cohousing projects and help covering utility bills.
In addition, every beneficiary has the opportunity to access job placement programs, which are essential for regaining personal independence. Thanks to a strong local and national network, those seeking support at Case dell’Amicizia can connect with real employment opportunities by participating in training and professional qualification courses. The goal is not just to secure employment, but to build a stable future that restores dignity and economic independence.
Résultats atteints
Dans le cadre d’un projet d’une durée d’un an — de décembre 2024 à novembre 2025 — Plenitude, en partenariat avec la Fondation Eni, a pour objectif d’apporter un soutien concret à environ 5 100 personnes en situation de précarité dans les villes de Rome, Naples et Turin. Dans ces mêmes villes, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2024, une opération de solidarité de Noël a été menée en partenariat avec la Communauté de Sant’Egidio.
Au total, 1 500 repas festifs accompagnés de cadeaux ont été distribués, apportant chaleur et réconfort aux personnes les plus précaires.