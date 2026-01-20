Avec une inscription simple et gratuite sur la plateforme, les entreprises ont accès à un modèle d'évaluation transparent, basé sur des métriques standards et polyvalentes couvrant tous les secteurs et modèles économiques (Stakeholder Capitalism Métrique (définie par l'International Business Council du Forum économique mondial en septembre 2020). Il s'agit d'un processus guidé qui permet à toutes les entreprises de créer et de mettre à jour leur profil ESG sans doublon, de partager leurs données et leurs informations de développement durable avec leurs clients et autres parties prenantes, d'accéder aux benchmarks sectoriels pour se comparer à des entreprises similaires et d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre pour développer et améliorer leur positionnement.

Open-es permet également aux fonctions Achats ainsi qu'aux Banques et Assurances d'impliquer leurs fournisseurs et/ou clients, leur offrant un outil unique pour mesurer leur performance en matière de développement durable et de s'engager sur une voie de développement durable.

Tous les leaders de la chaîne de valeur qui souhaitent s'engager et encourager l'amélioration de leur chaîne de valeur peuvent trouver des statistiques et des rapports détaillés sur Open-es pour analyser et comparer les performances ESG de leur chaîne de valeur et les intégrer dans leurs processus de prise de décision.