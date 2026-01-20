Open-es, l'initiative pour la durabilité de l'ensemble de l'écosystème
Chez Plenitude , nous nous engageons à promouvoir un développement durable de la chaîne d'approvisionnement en engageant et en soutenant nos fournisseurs avec des initiatives et des outils concrets.
Nous évaluons le profil ESG de nos fournisseurs à toutes les étapes de notre processus : de la sélection et de la qualification aux procédures d'achat, y compris via Open-es, la plateforme numérique qui accompagne les entreprises dans un parcours de mesure et de croissance dans les dimensions de durabilité.
Qu'est-ce qu'Open-es ?
Open-es est un écosystème ouvert et collaboratif qui rassemble les secteurs industriels, financiers et institutionnels afin de favoriser, via une plateforme numérique, la croissance et la transformation du paysage économique autour du développement durable. Eni a lancé cette alliance avec le Boston Consulting Group et Google Cloud début 2021 et a depuis rejoint comme partenaires de grandes entreprises italiennes et internationales telles que Snam, Accenture, IVECO Group, Saipem, Autostrade per l'Italia, Unicredit, KPMG, Baker Hughes, Engineering, Kuwait, Rina, WeBuild, illimity Bank, Techedge , ESG European Institute, Luiss Business School et SDA Bocconi.
Grâce à l'approche ouverte et orientée vers la chaîne de valeur de l'initiative, Open-es compte déjà plus de 11 500 membres, une véritable communauté qui vise à contribuer à la croissance durable de l'ensemble de l'écosystème par la discussion, la collaboration et l'identification d'actions prioritaires.
Avec une inscription simple et gratuite sur la plateforme, les entreprises ont accès à un modèle d'évaluation transparent, basé sur des métriques standards et polyvalentes couvrant tous les secteurs et modèles économiques (Stakeholder Capitalism Métrique (définie par l'International Business Council du Forum économique mondial en septembre 2020). Il s'agit d'un processus guidé qui permet à toutes les entreprises de créer et de mettre à jour leur profil ESG sans doublon, de partager leurs données et leurs informations de développement durable avec leurs clients et autres parties prenantes, d'accéder aux benchmarks sectoriels pour se comparer à des entreprises similaires et d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre pour développer et améliorer leur positionnement.
Open-es permet également aux fonctions Achats ainsi qu'aux Banques et Assurances d'impliquer leurs fournisseurs et/ou clients, leur offrant un outil unique pour mesurer leur performance en matière de développement durable et de s'engager sur une voie de développement durable.
Tous les leaders de la chaîne de valeur qui souhaitent s'engager et encourager l'amélioration de leur chaîne de valeur peuvent trouver des statistiques et des rapports détaillés sur Open-es pour analyser et comparer les performances ESG de leur chaîne de valeur et les intégrer dans leurs processus de prise de décision.
Open-es vise à stimuler et à soutenir une transformation qui implique toutes les réalités, en encourageant la collaboration entre les différents secteurs et en offrant un très large éventail de possibilités et de solutions avec une approche innovante, simple et intuitive.
Dans ce sens, au sein de la plateforme Development Hub, de nombreux services et produits proposés dans le domaine ESG sont disponibles, dont des services d’efficacité énergétique également mis à disposition par le groupe Plenitude.
De plus, conformément aux valeurs de partage, de collaboration et de croissance durable qui distinguent la plateforme, les entreprises peuvent participer à « Open-es ESG Competencies », une série d’événements gratuits pour accroître les connaissances ESG des entreprises et de leurs employés.
Les événements sont ouverts à l'ensemble de la communauté et offrent l'occasion de discuter avec des experts du secteur sur des aspects spécifiques des questions ESG, tels que le calcul des émissions de CO₂, le rapport de durabilité, les certifications ESG, les opportunités et les objectifs du PNRR, l'ESG et les relations entre les banques et les entreprises, la durabilité sociale et la gouvernance, la gestion des fournisseurs et de nombreux autres sujets clés pour une entreprise moderne.
Pour Plenitude, Open-es représente une étape importante dans le renforcement de l'engagement et de l'implication sur les questions ESG, non seulement parmi les fournisseurs, mais aussi parmi les clients professionnels, qui à leur tour ont la possibilité de se mesurer, d'avoir accès à des plans de développement et de mettre en œuvre des actions d'amélioration sur les dimensions de durabilité, donnant vie à un écosystème collaboratif et vertueux, qui vise à impliquer toutes les parties prenantes.
La création de cet écosystème permet une prise de conscience généralisée de la durabilité tout au long de la chaîne de valeur, créant des synergies et des opportunités pour l’ensemble du système commercial.