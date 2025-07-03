Plenitude lance la construction d'un nouveau parc solaire de 200 MW en Espagne

Le projet Entrenúcleos, situé entre Dos Hermanas et Coria del Río (Séville, Andalousie), devrait entrer en service en 2026 et produire plus de 435 GWh d'énergie renouvelable par an.

La centrale est conçue pour répondre à des normes de durabilité élevées et testera, lors de la construction du parc, des structures en acier « vert » - un matériau recyclé produit entièrement en Espagne avec une empreinte carbone nulle .1

L'entreprise réaffirme son engagement stratégique en Andalousie, où elle a déjà deux projets en cours de construction, Guillena (230 MW) et Caparacena (150 MW).

Plenitude poursuit le développement de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables en Espagne avec le lancement de la construction d'Entrenúcleos, un nouveau projet photovoltaïque de 200 MW situé dans les municipalités de Dos Hermanas et Coria del Río, dans la province de Séville (Andalousie). La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de représentants du département de l'énergie du ministère régional de l'industrie, de l'énergie et des mines du gouvernement d'Andalousie, ainsi que de fonctionnaires de la mairie de Dos Hermanas et d'autres invités de marque.

L'événement s'est déroulé sur le chantier, où la pose symbolique du premier pieu marque le début du projet. Le parc solaire d'Entrenúcleos comptera 326 000 panneaux solaires.

Entrenúcleos, qui devrait être opérationnel en 2026, se composera de quatre centrales solaires - Granville, Killington, Plumlee et Rickwood - d'une capacité installée de 50 MWp chacune, sur une superficie totale de plus de 300 hectares. Le projet devrait produire plus de 435 GWh d'énergie renouvelable par an.

Les installations seront raccordées au réseau via la sous-station Entrenúcleos SET, qui sera partagée avec un autre promoteur. Cette sous-station sera à son tour reliée au réseau national par l'intermédiaire de la sous-station de Red Eléctrica Española (REE) située à Dos Hermanas.

"Entrenúcleos est un projet phare pour Plenitude, non seulement parce qu'il contribue à nos objectifs de croissance en Espagne, mais aussi parce qu'il reflète notre engagement profond et continu envers l'Andalousie, une région qui joue un rôle clé dans le paysage des énergies renouvelables du pays. Avec ce projet, nous disposons désormais d'un portefeuille d'environ 580 MW en construction dans la région, et nous nous réjouissons de continuer à investir dans des solutions énergétiques durables qui apportent une valeur à long terme aux communautés locales", a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables en Europe de l'Ouest et directrice générale de Plenitude Renewables Espagne.

"Les énergies renouvelables sont le pétrole que l'Andalousie n'a jamais eu ; elles représentent une opportunité en or pour la croissance économique et industrielle de notre territoire. L'Europe est en train de décarboniser son industrie et c'est là que l'Andalousie, avec sa richesse en ressources naturelles (soleil, vent et biomasse), joue incontestablement un rôle de premier plan. Notre principal facteur de différenciation est notre plus grande disponibilité d'énergie fiable à des prix compétitifs", a déclaré Manuel Larrasa, secrétaire général du département de l'énergie du ministère régional de l'industrie, de l'énergie et des mines du gouvernement d'Andalousie.

"Il s'agit sans aucun doute d'un investissement important pour notre ville, qui contribuera au développement de notre activité économique et à la création d'emplois qui en découle. Tout cela dans un secteur clé comme celui des énergies renouvelables, qui contribuera à un modèle énergétique durable et respectueux de l'environnement. Une fois de plus, cet investissement positionne Dos Hermanas comme une référence pour l'attraction de grands projets industriels et commerciaux et les politiques que nous menons avec la mairie jouent un rôle clé à cet égard", a expliqué Francisco Rodríguez, maire de Dos Hermanas.

Engagement environnemental

La construction de la centrale sera réalisée par Solarig, une entreprise espagnole qui a fait ses preuves dans le monde entier en matière de développement, d'exécution et d'exploitation de projets d'énergie renouvelable. Lors de la construction du parc solaire, des structures en acier vert, un matériau recyclé entièrement produit en Espagne et dont l'empreinte carbone est nulle, seront notamment testées.

Conformément aux permis délivrés, la centrale solaire sera dotée d'îlots et d'écrans de végétation. En outre, l'entreprise consacrera une surface équivalente à celle occupée par les modules photovoltaïques à la mise en œuvre de pratiques agricoles durables afin d'améliorer l'habitat des oiseaux des steppes menacés d'extinction.

Engagement stratégique en Andalousie

Avec Entrenúcleos, la troisième centrale Plenitude en construction en Andalousie avec Guillena (Séville), 230 MW, et Caparacena (Grenade), 150 MW, l'entreprise renforce son engagement dans la région où elle compte déjà plus de 60 000 clients particuliers.

En Espagne, l'entreprise dispose d'une capacité installée d'environ 1 300 MW en énergie photovoltaïque et éolienne, avec des projets dans des régions telles que l'Estrémadure, l'Andalousie, la Galice, La Rioja, la Catalogne, Castilla-La Mancha et Castilla y León, et travaille sur de nouvelles initiatives avec une réserve de projets de plus de 2 GW à différents stades de développement dans tout le pays.

À propos de Plenitude

Plenitude, une société contrôlée par Eni, est présente dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle commercial qui intègre la production d'électricité à partir de sources renouvelables, avec plus de 4 GW de capacité installée, la vente d'énergie et de solutions énergétiques à plus de 10 millions de clients européens, et un vaste réseau de 21 500 points de recharge pour les véhicules électriques. D'ici 2028, l'entreprise vise à atteindre 10 GW de capacité renouvelable installée et plus de 11 millions de clients.

1 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://constructalia.arcelormittal.com/es/temas/xcarb