Plenitude double sa capacité de production installée en Espagne

L'entreprise poursuit sa croissance sur le marché espagnol des énergies renouvelables en atteignant une capacité installée de plus du double de celle de 2023.

Plenitude a achevé la construction du projet de 150MW à Caparacena près de Grenade, et dispose actuellement d'un portefeuille de projets de construction de près de 820 MW supplémentaires qui seront achevés au cours de la période 2025-2026.

Plenitude a augmenté sa capacité de production d’électricité renouvelable installée en Espagne de 400 MW, atteignant près de 950 MW en photovoltaïques et éoliens, soit plus du double par rapport à 2023.

En particulier, Plenitude a récemment finalisé l'installation de 150 MW à Caparacena près de Grenade, composé de trois centrales photovoltaïques d'une capacité de près de 50 MW chacune. La connexion au réseau électrique national est assurée par une sous-station de 400 kV, par une autre sousstation de 200 kV et par une ligne partagée avec d'autres opérateurs. Par ailleurs, Plenitude a également achevé la construction d'autres centrales totalisant près de 250 MW dans les parcs solaires de Renopool, à Extremadura et Guillena, en Andalousie.

Grâce à ces mises en service, Plenitude a atteint son objectif de 4GW de capacité de production installée en 2024.

«En 2024, Plenitude a enregistré une croissance organique significative en Espagne grâce à l’achèvement de plusieurs projets dans le domaine des énergies renouvelables, réalisés également grâce aux bonnes relations que nous avons développées localement. L’Espagne est un pays stratégique pour notre entreprise, et nous souhaitons avoir un impact positif dans les régions où nous opérons, non seulement sur le plan économique, mais également sur les populations locales avec lesquelles nous interagissons.» explique Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables pour l'Europe de l'Ouest et directrice générale de Plenitude en Espagne.

De plus, Plenitude en Espagne dispose de projets de près de 820 MW supplémentaire de centrales déjà en construction. Ce portefeuille devrait être achevé entre 2025 et 2026, conformément à la stratégie énergies renouvelables de Plenitude en Espagne.

A propos de Plenitude :

Plenitude, entreprise contrôlée par Eni, est présent dans plus de 15 pays dans le monde avec un business modèle qui intègre la production d’énergie renouvelable, la fourniture d’énergie et des solutions énergétiques à plus de 10 millions de clients en Europe, ainsi qu’un vaste réseau de 22 000 points de recharges pour véhicules électriques. D’ici 2027 Plenitude a pour objectif d’atteindre 8GW de capacité de production d’électricité renouvelable installée dans le monde.